Benevento-Lecce apre la terza giornata di B. Ritorno al passato per Baroni e Tuia, probabili formazioni

Dopo la pausa per le nazionali riparte il campionato cadetto dal “Vigorito”: gli Stregoni, reduci dalla beffarda sconfitta subita contro il Parma, affronteranno questa sera alle 20,30 il Lecce, che dopo le prove deludenti contro Cremonese e Como, è chiamato a reagire e fare punti.

Il tecnico dei campani recupera Glik, prima convocazione per Brignola, assenti invece Pastina e il grande ex Lapadula (impegnato con il Perù nella nottata). La squadra sannita dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Paleari in porta, sugli esterni difensivi Foulon da una parte e Letizia dall’altra, mentre come marcatori centrali Vogliacco e Barba, a centrocampo ritrova il posto Ionita con Calò e Acampora a completare il reparto a supporto degli attaccanti Improta, Sau e Insigne.

Sorride Baroni che finalmente avrà a disposizione Rodriguez di rientro dalla squalifica, mentre saranno assenti ancora Dermaku, Pisacane, Benzar e Felici. La formazione salentina si proporrà nuovamente con il 4-3-3 offensivo con Gabriel tra i pali, linea difensiva composta da Gallo e Gendrey sulle fasce, mentre come centrali confermati capitan Lucioni e Tuia (ex di giornata). Sulla linea mediana dovrebbe esserci Hjulmand, nonostante il rientro di Blin dall’infortunio, ai suoi lati agiranno Majer e il neo acquisto Gargiulo. Tridente d’attacco invece composto dal solito Coda insieme a Strefezza e Di Mariano.

Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Improta, Sau, Insigne. All.: Caserta.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: Baroni.

Arbitro: Santoro della sezione di Messina.

Le altre partite

Per quel che riguarda le altre gare che comporranno il terzo turno, prima volta in trasferta invece per Cittadella, Pisa e Reggina, quest’ultima protagonista del solo derby: veneti e toscani compongono il poker al vertice assieme a Brescia e Ascoli, anch’esse impegnate fuori casa.

Alessandria, Como e Cosenza, ancora a secco di vittorie in questo campionato, esordiscono tra le mura amiche: i lariani, unici che hanno pareggiato due volte, tra l’altro, giocheranno al Sinigaglia anche la prossima partita. Se Alessandria e Como sfidano due rivali a punteggio pieno, il Cosenza affronta il Vicenza, come i silani battuti due volte.

Ascoli ancora in cerca di punti esterni: dopo aver sbancato Perugia i marchigiani proveranno a sottrarsi alla trappola dello Stirpe, mentre a Ferrara andrà in scena un altro big match di giornata tra Spal e Monza

Chiuderà il programma la trasferta a Lignano Sabbiadoro del Parma: i friulani chiedono a Rastelli la scossa per ripartire dopo le sonore sconfitte incassate da Perugia e Spal nelle prime due giornate

Le partite della terza giornata

Venerdì 10: Benevento-Lecce (20,30)

Sabato 11: Alessandria-Brescia (14,00); Como-Ascoli (14,00); Frosinone-Perugia (14,00); Spal-Monza (14,00); Ternana-Pisa (16,15); Crotone-Reggina (18,30)

Domenica 12: Cosenza-Vicenza (14,00); Cremonese-Cittadella (16,15); Pordenone-Parma (20,30).