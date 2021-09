Baroni: “Benevento squadra tosta. Fare una partita vera, viva e con determinazione”. I convocati

“Torno a Benevento e non posso che spendere bellissime parole sull’esperienza che ho avuto, abbiamo raggiunto la promozione, poi ci sono state le note dolenti, ma fanno parte di un percorso di crescita”, con queste parole mister Marco Baroni commenta la gara contro la compagine campana che domani sera, nell’anticipo della terza giornata di Serie A, vedrà impegnato il Lecce allo stadio “Ciro Vigorito”.

“Gallo è rientrato dagli impegni con la Nazionale, si è allenato un giorno a parte, poi abbiamo fatto gli esami che hanno evidenziato solo un’infiammazione, in questi ultimi due giorni ha svolto la preparazione con i compagni ed è disponibile”.

Squadra in crescita

“Siamo una squadra in crescita, contro il Como abbiamo affrontato una gara come ce ne saranno tante altre, siamo stati poco reattivi nelle occasioni che si sono create. Domani giocheremo una partita importante, difficile, ma bella anche per questo. Dovremo fare una partita vera, viva e bisognerà essere compatti e determinati. Loro vengono da un Campionato di A, ma questo deve essere uno stimolo ulteriore”.

Niente alibi

“Non so o abituato a utilizzare alibi, in ogni gara bisogna compiere un passo in avanti. Questa è una squadra nuova, ma questo non deve essere una scusa, si deve crescere e basta, sappiamo che il torneo è complicato, ma questo e la difficoltà di alcune partite è fondamentale per la nostra crescita”.

Una sfida aperta

“Quella di domani sarà una sfida diversa rispetto a quella contro il Como sarà a viso aperto e ci saranno spazi per entrambi”.

La condizione mentale

“La squadra sta bene moralmente, certo, i risultati sono importanti, ma il nostro atteggiamento deve sempre essere di rispetto nei confronti dell’avversario e mai di timore. Quando ci si allena bene è nomarle avere dubbi di formazione, ma adesso è il momento di consolidare alcune certezze, ma i calciatori che entreranno a partita in corso dovranno dare il loro apporto”.

Atteggiamento giusto

“Gargiulo avrà molte probabilità di giocare, anche perché fa parte di quei ragazzi che devo inserire e non abbiamo molto tempo, anzi, dobbiamo bruciare le tappe. L’ho spiegato ai calciatori, ma ho anche detto loro che ciò che non deve assolutamente mancare è l’atteggiamento”.

Il Benevento

“Ho visto la gara del Benevento contro il Napoli, poi più che trarre spunti, siamo andati sul campo a lavorare. Non ci sarebbe stato bisogno di guardarla, perché so già che i campani sono tosti”.

Calabresi e Barreca

“Calabresi e Barreca hanno molta voglia di giocare e questo penso che farà affrettare i tempi per scendere in campo, più che altro dal punto di vista del ritmo partita che non dell’allenamento e questa grande volontà può sopperire una mancanza di condizione”.

L’esperienza con la “Strega”

“Nella mia esperienza a Benevento ci sono stati molti più momenti positivi che negativi, ma è chiaro che la partita contro il Frosinone in casa è stata importantissima. In caso di sconfitto non avremmo raggiunto nemmeno i Playoff, ma abbiamo vinto, giocato gli spareggi e siamo stati promossi”.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati dal tecnico toscano per la sfida contro la “strega”, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 13. Tuia 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 32. Dima 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 99. Rodriguez.