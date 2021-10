Serie B, tutto pronto per il big match Brescia Lecce, le probabili formazioni

Ancora poche ore e allo stadio “Rigamonti” alle 18.00 andrà in scena uno degli scontri più interessanti della 10ma giornata del campionato cadetto. Brescia e Lecce si affrontano con la grande ambizione di risalire in Serie A a due anni di distanza dopo le retrocessioni. La formazione di casa, guidata da Pippo Inzaghi, è riuscita a vincere dopo due stop consecutivi per 1-0 contro la Cremonese, riuscendo così ad issarsi al secondo posto con 17 punti e a – 3 dal Pisa capolista.

Dall’altra parte, la formazione di Baroni, è reduce da due pareggi consecutivi: un 1-1 in casa dell’Ascoli e uno 0-0 al Via del Mare contro il Perugia. Questo ritmo ha frenato un po’ l’entusiasmo dei salentini che venivano da 4 vittorie consecutive. Tuttavia sono in terza posizione, a quota 16 punti, a meno 4 dalla prima, ma a solo un punto dal secondo posto occupato proprio dalle “rondinelle”.

Per il Brescia sono out Léris e Ayé oltre a Labojko, dunque Inzaghi potrebbe mandare in campo Joronen in porta, linea difensiva composta da Mateju, Cistana, Mangraviti e Pajac; a centrocampo invece Bertagnoli con Van de Looi e Jagiello. Mentre in avanti tridente formato da Spalek, Moreo e Palacio.

Per il Lecce recuperano Strefezza e Gabriel, che avevano lavorato a parte in settimana, mentre restano fuori gli infortunati Benzar, Pisacane, Helgason, Tuia, Paganini e Gallo. Solito 4-3-3 per Baroni con Bleve che potrebbe avere una chance tra i pali complice la condizione precaria dell’estremo brasiliano, sulle fasce confermati Gendrey e Barreca mentre al centro a far compagnia al capitano Lucioni ci sarà Meccariello. Centrocampo con Hjulmand regista e Gargiulo e Majer mezzali, in avanti tridente composto sempre da Strefezza, Coda e Di Mariano.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Jagiello; Spalek, Moreo, Palacio. All.:Inzaghi

Lecce (4-3-3): Bleve; Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: Baroni.