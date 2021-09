Cittadella – Lecce, parla Baroni, “Partita difficile, bisognerà fare gioco”. I convocati

Dopo le vittorie contro Alessandria e Crotone, il Lecce sfida il Cittadella. La situazione sembrava compromessa, ma sono bastate due vittorie di fila e i passi falsi di alcune dirette concorrenti che tutto è tornato in gioco e, a parte il Pisa che sembra fare un campionato a sé, anche se la strada e ancora lunghissima, sono tornate tutte le speranze per un campionato da protagonisti.

A pochi giorni di distanza dal bel successo di Crotone, neanche il tempo di gioire che per i giallorossi è il momento di tornare in campo domani contro il Cittadella vera e propria bestia nera della compagine salentina.

“Sicuramente le cinque sostituzioni sono importanti e dovranno essere gestite bene. Ho qualche dubbio, uno per reparto e devo fare alcune valutazioni. La partita è complicata perché si gioca con una squadra con continuità tecnica e un gruppo collaudato e il risultato con il Benevento è stato bugiardo, ma noi abbiamo bisogno di misurarci con formazioni così è fare una prestazione fisica e mentale importante”, parla così mister Marco Baroni alla vigilia della sfida contro gli uomini di Gorini.

“Stiamo lavorando su una situazione che prevede il movimento degli interni, Gargiulo lo fa da tanto ed Helgason lo può fare, ma contro il Crotone mi è piaciuto molto Bjorkengren.

Stamattina abbiamo fatto la riunione tecnica e alla fine ho chiesto a Gargiulo se avessi dimenticato qualcosa e lui ha detto di no e poi mi ha riferito un altro paio di cosine. Ma noi dovremo giocare al loro livello e se sarà così la nostra qualità potrà emergere.

Conoscete il progetto ne abbiamo parlato tutti e abbiamo le idee chiare. In questo momento non sono molto concentrato sulla classifica, anche se è importante, ma soprattutto sulla crescita dei ragazzi. Le prestazioni danno un percorso solido e da lì arrivano le certezze, c’è sempre bisogno di lavorare e cercare la prestazione. Ma bisogna anche guardare avanti, soprattutto dopo i successi, perché non ci possiamo permettere di fare passi indietro

Domani sarà una partita in cui noi dovremo essere molto bravi. Loro creano situazioni in fase di possesso e non possesso, che bisognerà essere in grado di interpretare. Dovremo essere veloci e fare gioco senza essere leziosi, altrimenti il Cittadella imporrà il proprio gioco.

Coda ho cercato di tenerlo fermo, ci sono riuscito ieri ma oggi no e mi ha fatto un po’ incavolare, Tuia ha un problemino e poi tutti sono in forma compreso Majer”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano per la sfida di domani ha convocato 26 calciatori, gli ultimi 25 della scorsa volta, più l’attaccante Back. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 12. Borbei 13. Tuia 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 34. Back 37. Majer 42. Hjulmand 99. Rodriguez.