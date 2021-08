Questa sera esordio in campionato per il Lecce, giallorossi di scena a Cremona. Probabili formazioni

Finalmente ci siamo, è tutto pronto per l’inizio della serie B 2021/2022 per il Lecce. I giallorossi di Baroni se la vedranno contro la Cremonese di Pecchia questa sera alle 20.30 allo sta “Zini” senza lo squalificato Rodriguez, i non convocati Benzar e Pisacane e l’infortunato Felici.

Per i salentini subito una sfida impegnativa contro un’altra compagine che ha l’ambizione di provare a vincere il campionato e completare il salto di categoria.

La Cremonese non sta lesinando investimenti e riparte da un organico già di qualità elevata. Il ché metterà in luce i difetti e/o i pregi del lavoro svolto in ritiro del nuovo mister e del suo staff.

Pecchia dovrà fare a meno dei difensori Bianchetti e Terranova perché fermi ai box causa infortunio, mentre è sulla via del recupero Alfonso. Solito 4-2-3-1 per la squadra lombarda con al centro della difesa Okoli, Sernicola Ravanelli e Valeri a protezione del portiere della under 21. Centrocampo composto da Valzania Castagnetti, Baez, Bartolomei, Buonaiuto a supporto dell’unica punta centrale che è Ciofani.

Baroni, intenzionato a proporre il suo 4-3-3, recupera Gallo sulla sinistra, dovrà poi decidere se inserire dal primo in difesa Calabresi o continuare a schierare il giovane francese Gendrey. La coppia difensiva di centrali davanti al portiere Gabriel sarà composta da Lucioni e Tuia.

Centrocampo che vedrà Blin regista con Majer e Hjulmand ai lati. Mentre il tridente d’attacco sarà composto da Olivieri, Coda e uno tra Strefezza ed Helgason (con il neo acquisto giallorosso in leggero vantaggio).

Le probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola Okoli Ravanelli Valeri; Valzania Castagnetti; Baez Bartolomei Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Hjulmand, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri. All. Baroni.