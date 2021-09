Baroni, “Squadra aggressiva e con il piglio giusto. Adesso pensiamo al Cittadella”

“I ragazzi hanno interpretato la gara molto bene, in un campo difficile, perché sono convinto che il Crotone farà bene, ha fisicità e se non si è in grado di annullare le loro fonti di gioco, può mettere in difficoltà, nella velocità e nella struttura fisica chiunque. Abbiamo preparato al meglio la partita, nonostante le poche ore di recupero, ma la squadra è andata in campo con il piglio giusto e aggressività, c’è da fare i complimenti, ma adesso abbiamo un’altra trasferta davanti e bisogna guardare a quella”, parla così, con un pizzico di soddisfazione, mister Marco Baroni al termine della vittoria, la seconda consecutiva, ai danni del Crotone che, questa volta. è stata anche accompagnata dal bel gioco da parte dei giallorossi.

“Non avevo dubbi che i calciatori sarebbero stati attenti e concentrati. Anche con l’Alessandria abbiamo fatto bene all’inizio, poi, ci siamo inguaiati con le nostre mani, ma non si recuperano i risultati se non si sta bene fisicamente, se non si vuole farlo e se non ci si crede e questi sono aspetti positivi.

Abbiamo costruito la squadra per puntare molto sugli esterni, ci sono giocatori che sono arrivati da poco e c’è ancora tanto da lavorare, ma questo non ci preoccupa, ci dà maggiore motivazione, ma i risultati sono importanti e portano più autostima e motivazione.

Questa squadra deve giocare senza avere paura, con grande rispetto dell’avversario, ma con convinzione e coraggio. Siamo giovani ma abbiamo giocatori molto bravi. Questa vittoria dà maggiore convinzione, ma non abbiamo fatto ancora nulla e adesso dobbiamo recuperare e preparare al meglio la sfida contro il Cittadella, una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto benissimo.