Serie B di nuovo in campo, Lecce ospite del Crotone alla ricerca di conferme. Le probabili formazioni

Nemmeno il tempo di archiviare la quarta giornata, che la serie B torna nuovamente sul rettangolo di gioco: già ieri sera, nella gara inaugurale del turno, 2-2 spettacolare allo “Stirpe” tra il Frosinone di Grosso ed il Brescia di Inzaghi capace di agguantare il pari solo nei minuti di recupero con Moreo.

Stasera big match tra Pisa e Monza: i toscani sono a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate e ospiteranno gli ambiziosi brianzoli di Stroppa che ha raccolto sei punti ed è ancorato a metà classifica. Altre gare di giornata saranno Spal-Vicenza, Pordenone-Reggina e Cosenza Como. L’Alessandria invece vorrà rifarsi dopo il ko beffardo subito a Lecce, ma dovrà affrontare un Ascoli in ottima forma. Da seguire poi con particolare attenzione anche Benevento-Cittadella e Crotone-Lecce per capire le vere ambizioni dei giallorossi sanniti e salentini. Mentre mercoledì chiuderanno il programma il Parma di Maresca che sarà ospite della Ternana di Lucarelli e la gara tra Cremonese e Perugia nel posticipo serale.

In particolare, in merito allo scontro serale dello “Scida”, si sfideranno il Crotone e il Lecce, in un derby del sud tra squadre che sinora hanno stentato, ma che nell’ultimo turno hanno lasciato intravedere dei passi in avanti. 5 i punti in classifica per il Lecce imbattuto da tre turni e risvegliato dalla prima vittoria stagionale con l’Alessandria mentre sono solo 3 quelli dei calabresi reduci da 2 pareggi consecutivi.

Mister Modesto può sorridere per la situazione infortunati, come confermato in conferenza stampa; sono tutti rientrati e, rispetto all’impegno di Brescia, torna pure il fantasista Borello in attacco. Davanti a Festa, l’ex Lecce Paz completerebbe il trio difensivo con Nedelcearu e Canestrelli. A centrocampo spazio a Mogos sulla corsia destra ed Estevez al centro insieme a Vulic e Molina. In avanti Kargbo e Benali a supporto del capocannoniere Mulattieri, reduce dalla doppietta al Brescia nell’ultimo turno.

Baroni ha a disposizione nuovamente tutti tranne il solito Dermaku, fermo ancora ai box in via precauzionale. Potrebbero però trovare posto negli undici titolari alcune novità, come gli innesti di Meccariello e Barreca in difesa che andrebbero a completare il reparto con Tuia e Calabresi davanti al portiere Gabriel. A centrocampo dovrebbe essere confermata la linea a tre composta da Majer, Hjulmand e Gargiulo. In attacco invece dovrebbe tornare Strefezza nel tridente con Di Mariano e Coda.

Le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. All. F. Modesto.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia, Meccariello, Barreca; Majer, Hjumland, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza. All. M. Baroni.

Il programma completo della 5a giornata

Lunedì 20 settembre ore 20,30: Frosinone – Brescia 2-2

Martedì 21 settembre: Alessandria – Ascoli: ore 18.00; Benevento – Cittadella: ore 18.00; Cosenza – Como: ore 20.30; Crotone – Lecce: ore 20.30; Pisa – Monza: ore 20.30; Pordenone – Reggina: ore 20.30; Spal – Vicenza: ore 20.30

Mercoledì 22 settembre: Ternana – Parma: ore 18.00; Cremonese – Perugia: ore 20.30.