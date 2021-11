Baroni, “Frosinone squadra giovane e dinamica, ci piace il confronto con i più forti”. I convocati

All’appello mancano Felici, Paganini che si è bloccato ieri in allenamento e Tuia, tenuto a riposo precauzionale, per il resto ci sono tutti, compresi Di Mariano, Meccariello e Coda, anche se per quest’ultimo, l’allenatore si è riservata la decisione se schierarlo o meno fino all’ultimo secondo utile prima dell’inizio della gara che domani vedrà il Lecce, dopo la pausa per le nazionali, scendere in campo contro il Frosinone.

“Di Mariano ieri a due minuti dalla fine dell’allenamento ha avuto una leggera distorsione, ma questa mattina si è allenato senza problemi, Coda sta meglio e ha svolto tre sedute con i compagni, ma prenderò ancora un po’ di tempo prima di decidere se schierarlo dall’inizio. Domani affronteremo una formazione dinamica giovane e sarà un bel test perché ci piace misurarci con i più forti, ci sono tutti i presupposti per una bella prestazione. La pausa la considero sempre un’occasione di lavoro in più e ripartiamo da dove abbiamo terminato, per lo meno mi aspetto questo e ce lo aspettiamo”, ha affermato mister Marco Baroninella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Voglio valutare fino in fondo Massimo per non correre rischi, siamo due squadre che stanno entrambe bene e che hanno avuto molta costanza, non ho dubbi che sarà una bella partita e la porterà a casa chi sbaglierà di meno e saprà cogliere le situazioni.

Adesso si è alzata l’asticella e c’è più attenzione nei nostri confronti e bisogna aumentare la concentrazione, lavorare velocemente, con maggiore attenzione e intensità, mi interessa che la squadra non scenda dal punto di vista qualitativo. Per quel che riguarda Coda, se non dovesse partire titolare giocherebbe Olivieri e stiamo lavorando da un po’ di tempo su questo.

Ho ottimi ricordi della mia stagione a Frosinone, della proprietà, del presidente e dell’ambiente, mi era stato chiesto di concludere un campionato con dignità e così è stato, vincendo anche gare in trasferta con avversari importanti. Sappiamo di andare a giocare in uno no stadio bello con tanto calore, noi squadre dobbiamo rompere l’argine in casa o fuori e non scendere nelle prestazioni”.

I convocati

L’allenatore toscano ha convocato 24 giocatori per la sfida dello stadio “Benito Stirpe”, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.