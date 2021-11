Frosinone-Lecce, va in scena la grande sfida della 13ma giornata, probabili formazioni

Tutto pronto per il big match della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo la sosta per le nazionali torna il calcio ed il torneo cadetto e allo “Stirpe” di Frosinone arriva il Lecce.

Da un lato i padroni di casa che, allenati dal campione del mondo Fabio Grosso, vogliono confermare l’ottimo periodo di forma per cercare di mantenere una continuità di risultati per poter rimanere nei piani alti della classifica, dall’altra parte la squadra ospite, allenata da Marco Baroni, è attualmente seconda grazie alla striscia di ben 11 risultati utili consecutivi.

La compagine ciociara arriva all’appuntamento con l’organico quasi al completo, assenti solo Gori per influenza e Brighenti. Mister Grosso avrà così l’imbarazzo della scelta e dovrebbe optare per il classico 4-3-3: a difendere la porta gialloblu ci sarà Ravaglia, davanti a lui Gatti-Szyminski come coppia centrale mentre ai lati Casasola e Zampano. A centrocampo Lulic, Ricci e Boloca, e davanti terzetto offensivo composto da Canotto, Garritano e Charpentier.

Tra i salentini invece assenti Tuia e Paganini, tuttavia recuperano in extremis Coda e Di Mariano in modo tale da permettere a mister Baroni (ex di giornata) di schierare la formazione tipo: in porta dovrebbe esserci Gabriel, linea difensiva a 4 con Lucioni e Dermaku centrali mentre Barreca e Gendrey sulle fasce. A centrocampo Hjulmand regista e mezzali Majer e Gargiulo, in attacco i soliti 3 temibili: Strefezza, Coda e Di Mariano.

Probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Ricci, Lulic; Garritano, Charpentier, Canotto. All.: Grosso

LECCE (4-3-3): Gabriel; Barreca, Lucioni, Dermaku, Gendrey; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: Baroni

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna.