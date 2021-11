Strefezza, “Avere sempre massima concentrazione. Il Via del Mare con il pubblico dà i brividi”

Sono partito un po’ così e così, ma dopo alcune gare ho trovato la fiducia di mister e compagni. Voglio continuare a fare gol e assist e aiutare sempre la squadra”, con queste parole Gabriel Strefezza, esterno offensivo proveniente dalla Sapl, commenta il suo periodo di forma che lo ha visto protagonista, soprattutto nelle ultime uscite, in maglia giallorossa.

11 presenza, cinque gol e due assist, lo score del calciatore brasiliano, votato questo mese miglior calciatore Aic.

Famiglia e Spal

“Sto aspettando un’altra bambina che nascerà la settimana prossima. Mia moglie, mia figlia e la mia famiglia in Brasile sono molto importanti per me e mi stimolano a fare sempre meglio.

Mancano meno di una decina di partite alla fine del girone di andata e siamo molto concentrati, perché il torneo è ancora lungo. Tra poche gare affronteremo la Spal, per me sarà una partita importante, è sempre bello giocare in quello stadio, dove sono cresciuto sin dalle giovanili. sarà una bella sfida”.

Il gol

“Quando inizia un nuovo campionato spero sempre di fare tanti gol, però, fino a quest’anno non era mai successo. Sono arrivato qui e con il modulo del mister mi trovo molto bene, in quanto gioco più vicino alla porta. So svolgere questo ruolo e sono contento per il premio dell’Aic.

In Emilia ho segnato cinque gol in 60 partite, mi trovavo molto bene, ma penso che qui siano cambiate le condizioni, soprattutto, ripeto, per il modulo”.

Il 4-3-3

“Ho giocato un po’ il 4-3-3 quando ero a Castellamare di Stabia con Fabio Caserta, ma anche lì ho fatto pochi gol. Aver utilizzato poco quel modulo secondo me non è stato tempo perso, bensì, tempo di crescita, adesso sono più maturo”.

Il pubblico del “Via del Mare”

“Qui ha Lecce ho giocato con il pubblico con la Spal in Serie A e quando militavo nella Juve Stabia e vengono i brividi a sentire i tifosi da calciatore di una squadra avversaria. Con il Parma è stata una sensazione bellissima e spero che vengano sempre per dare una mano alla squadra”.

Il gol a Buffon

“Segnare a Buffon è stata un’emozione bellissima, perché è bello fare gol a un Campione del Mondo, secondo me è stata una delle reti più belle in carriera, sia perché è stata difficile, che per averla fatta a un grande portiere. In allenamento il mister mi chiede di stare vicino alla porta e attaccare la profondità e faccio quello che dice”.

La concentrazione

“Ho cercato e trovato maggiore concentrazione per fare al meglio ciò che chiede l’allenatore e devo continuare a lavorare così e a testa bassa”.

Frosinone

“Ogni partita è una battaglia e il Frosinone ha una bella squadra. Lo affronteremo come abbiamo fatto con tutti e con umiltà e cercheremo di correre più dei nostri avversari. In queste settimane abbiamo lavorato bene e andremo lì per fare una gara di livello”.