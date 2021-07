Lucioni: “Campionato difficile, da affrontare con umiltà. Fondamentale riavere i tifosi al nostro fianco”

“La preparazione, a cinque giorni dalla fine del ritiro di Folgaria, procede bene. Si sta lavorando, si sta ‘caricando’ e mettendo benzina nelle gambe, quella che servirà per affrontare un Campionato veramente difficile quest’anno. Ci stiamo impegnando anche per conoscere al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori, i nuovi arrivati, soprattutto e le idee dell’allenatore”, commenta così il centrale di difesa Fabio Lucioni, uno dei leader dello spogliatoio giallorosso, il ritiro in Trentino Alto Adige della compagine salentina che, piano piano, volge al termine.

Tuia compagno di reparto

“Nell’ultima amichevole ho giocato in coppia con Tuia, è andata bene, certamente c’è da affinare il feeling nella fase difensiva, nei movimenti e nella costruzione del gioco, ma penso che come prima uscita stagionale insieme sia stata abbastanza positiva”.

Mister Baroni

“Baroni mi ha già allenato a Benevento, conosco il suo modo di lavorare, anche se negli anni sta dimostrando che sta cambiando un po’ la fase difensiva ed è come se lavorassi su nuovi concetti. Essendo stato un difensore sa capire dove bisogna intervenire e devo dire che stiamo lavorando molto in questi giorni”.

Capitolo amichevoli

“Le amichevoli in questo periodo servono soprattutto a conoscere meglio le caratteristiche dei compagni e dei nuovi arrivati, le richieste dell’allenatore e applicarle durante la gara, ma è normale che se pensiamo agli zero gol subiti non bisogna stappare una bottiglia di champagne, ma significa che si sta lavorando nella maniera giusta”.

Il Campionato

“Se andiamo a vedere tutte le squadre che giocheranno il torneo ci si rende conto che sarà un campionato difficilissimo, da affrontare con tanta umiltà, voglia e determinazione, andando in ogni campo per cercare di esprimere i nostri concetti di gioco, mettendo in difficoltà gli avversari”.

L’inizio difficile

“Abbiamo un avvio forse un po’ in salita, perché giocheremo quattro volte fuori dalle mura amiche, oltre gli scontri diretti contro le big del Campionato. Analizzando tutte le gare, però, prima o poi bisogna incontrare tutte le squadre, bisogna quindi lavorare sui nostri concetti di gioco e preparare man mano ogni sfida come se fosse una finale”.

Il ritorno dei tifosi

“Chi è arrivato lo scorso anno non ha avuto la fortuna di conoscere il ‘Via del Mare’ e la sua spinta, quest’anno, almeno per quello che sembra, ci sarà una percentuale di pubblico a darci una mano e credo che sarà fondamentale riavere i tifosi al nostro fianco”.