Coda, “Con la Cremonese gara fisicamente tosta. Spero di confermare i numeri dello scorso anno”

Zero gol nelle prime amichevoli pre-campionato, poi la sfida con il Vicenza e la marcatura della vittoria, il gol del momentaneo vantaggio in Olanda e la doppietta di domenica scorsa contro il Parma, che ha contribuito a regalare l’accesso al secondo turno in Coppa Italia.

Partito un po’ in sordina, Massimo Coda, ha ripreso a segnare con continuità e adesso, a pochi giorni dall’inizio del torneo di Serie B, che nella passata stagione l’ha visto conquistare la vetta della classifica marcatori, è pronto a cercare di regalare quel sogno sfuggito e a confermare i numeri che lo hanno visto protagonista lo scorso anno.

“Forse quest’anno ho sofferto di più i carichi di lavoro, ma ero tranquillo. Sapevo che al momento opportuno mi sarei fatto trovare pronto e così è stato”, ha affermato l’Hispanico.

Il 4-3-3

“Nel nuovo ruolo di unica punta nel 4-3-3 devo svariare di più, sono quello che fa partire l’azione, quindi indirizzare il gioco degli avversari e il mister mi chiede di far girare la squadra”

Le parole di Strefezza

“Mi ha fatto piacere che Strefezza abbia parlato bene di me. Entrando a partita in corso a Parma ha dimostrato molta voglia e si vede che è un giocatore che fa al caso nostro, è frizzantino, salta l’uomo ed è un prospetto che ci serviva”

I nuovi arrivati

“Tra i nuovi calciatori che sono arrivati c’è Helgason che ha un ottimo controllo di palla è un ottimo tiro, è arrivato da poco e c’è ancora tanto da scoprire. Olivieri, come me, è un giocatore che ci mette un po’ a entrare in forma, ma poi è devastante, ha gamba e tiro. Blin corre tanto e si fa trovare sempre nella posizione giusta e aiuta tanto”.

I gol

“Per quel che riguarda i gol, ora che siamo all’inizio, nonostante il cambio di ruolo, la differenza non si è vista tanto, certo, richiede maggiore dispendio energetico e a volte si arriva alla conclusione poco lucidi, però, mi sto allenando con molto impegno anche per fare entrambe le fasi bene e cercare di migliorare quanto fatto lo scorso anno”.

Questione contratto

“Arrivato a quest’età, spero di ottenere un contratto lungo per rimanere sereno sul campo. Quella del contratto, il mio è in scadenza nel 2022, è una questione che prima o poi si dovrà affrontare”.

La Cremonese

“La Cremonese, rispetto agli scorsi anni, è molto meglio assemblata, hanno più consapevolezza e saranno agguerriti. Sicuramente iniziare con lo stesso allenatore è un beneficio e penso che domenica, sul piano fisico sarà una gara tosta”.

La promessa

“Per quel che riguarda il campionato, prometto di impegnarmi come ho fatto nella passata stagione e di confermare i numeri, anche se è difficile”.

L’esperienza nei grigiorossi

“Quando ho giocato nella Cremonese in Prima Divisione ho segnato 24 gol e penso che quello che i tifosi ricordano di più e quello contro la Spal, un tiro di sinistro da fuori area, una bella botta”.

Due acquisti per la Primavera

Intanto il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ha perfezionato l’acquisto di due giovani che andranno a rafforzare la squadra Primavera: si tratta di Joan Gonzalez Carellas, centrocampista spagnolo classe 2002, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Barcellona ed Eetu Mömmö dall’Ilves Tampere, esterno offensivo finlandese classe 2002, che dopo la trafila nelle Nazionali giovanili vanta anche nello scorso giungo una presenza nella Nazionale Under 21, ha sottoscritto un contratto della durata di cinque anni.