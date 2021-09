Strefezza, “Gruppo forte e giovane. Possiamo fare un bel Campionato”

“Sono da sei anni qui in Italia e quindi parlo bene l’italiano”, prende il via così l’intervista di Gabriel Streffezza, esterno d’attacco, giunto a metà mercato nel Salento a poco più di 15 giorni dalla chiusura del calciomercato e che, fino a oggi, ha disputato tutte le tre partite iniziali del Campionato.

“Mi trovo bene a Lecce e sto bene fisicamente, perché ho svolto la prima parte della preparazione con la Spal. Quando sono arrivato il mister mi ha dato immediatamente fiducia. Stiamo lavorando e lo stiamo facendo bene, siamo forte come gruppo e anche giovane, quindi per me possiamo fare un bel campionato”.

Gli allenamenti

“Ogni giorno lavoro con la testa giusta per fare bene, voglio dimostrare quel che valgo, magari adesso le cose non stanno andando benissimo, ma continuo ad allenarmi perché le mie giocate riescano, sempre per il bene della squadra”.

Benevento e Alessandria

“Con il Benevento abbiamo disputato una bella gara, creato tanto ed è un vero peccato che la palla non sia entrata dentro. Adesso bisogna pensare all’Alessandria, ci stiamo allenando duramente, facendo tutto ciò che ci chiede il mister e siamo pronti”.

Il gol

“A ogni partita voglio fare gol, con i campani ho provato di più e ho preso un palo. Con i compagni mi sto trovando bene, sono tutti bravi e ci stiamo capendo”.

Cosa migliorare

“Dobbiamo migliorare sotto-porta, stiamo creando tanto, ma manca il gol. Personalmente devo migliorare la concentrazione nell’arco di tutta la gara, prima di provare a dribblare, magari fare un passaggio in più e su questo sto lavorando per fare un passo in avanti”.

Posizione in campo

“Nella mia carriera ho giocato con tutti i moduli, sono stato impiegato a destra, sinistra e per me questo non è un problema, dove decide il mister mi posiziono. Mi piace agire anche sulla sinistra per accentrarmi e poi tirare ma, ripeto, per me non è un problema la zona del campo”.

Lecce

“Qui sembra di stare in Brasile e mi sto trovando benissimo, c’è calco, le persone sono affettuose. Ho fatto un giro nel centro storico ed è bellissimo e piano piano sto imparando a conoscere la città”.

Intanto prosegue la preparazione in vista della sfida contro la compagine Piemontese. Questa mattina i giallorossi sono stati impegnati in una seduta presso l’Acaya Golf Resort. Majer è tornato ad allenarsi con i compagni, mentre Gendrey ha proseguito il lavoro personalizzato. Domani, nuovo allenamento allo stadio “Via del Mare”.