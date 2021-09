Lecce, con l’Alessandria alla ricerca del primo successo stagionale. Le probabili formazioni

Tutto pronto per il match che si disputerà quest’oggi alle ore 14.00 al “Via del Mare”, dove, i giallorossi scenderanno in campo nella sfida che li vedrà opposti all’Alessandria.

Due punti conquistati in appena tre incontri per la formazione di Baroni che vuol regalare la prima gioia in questo campionato davanti al pubblico amico, dopo la buona prova offerta sul campo del Benevento.

Di fronte ci sarà una formazione ancora inchiodata a zero punti in tre partite. Dopo la prima esaltante partita giocata a Benevento e persa di misura con un roboante 4-3, ecco che sono arrivate due sconfitte più pesanti: un 2-0 in casa del Pisa e un 1-3 al Moccagatta contro il Brescia.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Gabriel tra i pali, in difesa Tuia e Lucioni centrali, mentre sugli esterni a destra potrebbe trovare posto Calabresi, viste le condizioni non ottimali di Gendrey e a sinistra dovrebbe essere confermato Gallo. Linea di centrocampo composta nuovamente da Gargiulo, Hjulmand e Majer e tridente d’attacco con Coda riferimento centrale supportato ai lati da Di Mariano e Strefezza. Unico indisponibile rimane il difensore centrale albanese Dermaku che dovrebbe rientrare tra i convocati dalla prossima gara.

Dall’altra parte, l’Alessandria di mister Moreno Longo, sarà disposta con un 3-4-3 con Pisseri a difendere la porta dei Grigi, difesa formata dai centrali Mantovani, Di Gennaro e Parodi mentre in mezzo al campo Bruccini, Chiarello e Casarini. In avanti spazio al bomber Corazza, Beghetto e l’ex di giornata Palombi.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. All.: M.Baroni.

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Chiarello, Casarini, Bruccini, Beghetto; Corazza, Palombi. All.: M. Longo.