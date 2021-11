Baroni, “3-1 forse un po’ stretto”. Sticchi: “Stadio desolatamente vuoto. No a messaggi criptici sui social”

“Devo dire che veniamo da un periodo in cui la squadra sta crescendo, abbiamo creato tantissimo e forse il 3-1 va un po’ stretto, era una partita a cui siamo arrivati con tante difficoltà, alcuni calciatori sono venuti a mancare, però la cosa importante è la prestazione” è un Marco Baroni molto soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine della gara vinta per 3-1 dai suoi ragazzi che, dopo tre pareggi consecutivi ha riportato i giallorossi alla vittoria.

“Arturo Calabresi – prosegue – è un modello di professionalità e sta dando un contributo importante, c’è Gendrey che sta facendo bene, ma oggi Calabresi ha fatto una partita bellissima. Biorkengreen si allena a 300 all’ora, sta metabolizzando velocemente gli schemi e ha fatto quello che chiedevo in occasione del gol. Ma mi è piaciuto anche il gol di Coda, lui è abituato a fare reti difficili, ma se segna anche quelle facili è ancora meglio. Ma mi preme fare un plauso a Blin che mi è piaciuto tanto.

Mi girano un po’ le scatole per aver preso gol, siamo stati leggeri, ma è stata l’unica nota negativa, la squadra sul 3-0 ha perso un attimo attenzione, ma questo non deve assolutamente avvenire. Con Rodriguez stiamo lavorando per trovare una posizione che gli sia congeniale, affinché da esterno sia più in campo invece che troppo lateralmente.

Abbiamo preso il gol perché la squadra ha iniziato a essere superficiali e non per il cambio di modulo. Cerco sempre di creare le condizioni per fare sì che i calciatori possano esaltare al meglio le proprie caratteristiche.

La squadra cresce giorno dopo giorno e deve rimanere sempre concentrata sulla prestazione e non farsi condizionare dalle scelte arbitrali, dobbiamo perfezionarsi e abituarsi a tutto, anche al gioco degli avversari”.

Dopo l’allenatore toscano, ha preso, poi, la parola il presidente del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, Saverio Sticchi Damiani.

“Ci tenevo dopo questa partita a fare presenti due concetti. Questa squadra ha bisogno del pubblico, lo stadio in questo momento è desolatamente vuoto e c’è una costante in cui la tifoseria ospite si sente e la nostra no. Chiedo a tutti di venire e non mi rivolgo solo allaCurva Nord, vedo che manca una presenza generale, andiamo sempre in campo con tutto l’impegno possibile e meritiamo il sostegno della piazza. Alcuni calciatori sono un po’ delusi, perché erano a conoscenza del fatto che qui sono sempre presenti 20mila spettatori. Con i soci stiamo studiando alcune iniziative che facciano in moda che possano assistere alle partite quanti più spettatori possibile con alcune promozioni”.

Calciatori e social

Poi, il numero uno del club, si è soffermato sugli atteggiamenti, soprattutto con l’utilizzo dei social, da parte di alcuni calciatori: “Credo che la società meriti la fiducia per quel che riguarda la gestione dei singoli calciatori. Per andare in campo con questa maglia bisogna assumere comportamenti seri e questo vale per tutti, anche per quel che riguarda i social, che hanno lo scopo di lanciare messaggi criptici alla società. Il 95% dei nostri tesserati non utilizza questa tecnica, si allena con professionalità e se c’è qualcuno che sbaglia atteggiamento in campo, fuori e sui social paga e sia chiaro questo lo facciamo a malincuore.

Biorkengreen rappresenta il prototipo di calciatore che assume un comportamento da Lecce. Non esistono simpatie, antipatie o altro, solo il concetto secondo cui chi merita gioca.

Oggi è stata una partita che ha segnato un’improvvisa emergenza che ha portato a fare giocare calciatori poco utilizzati che sono entrati e hanno anche giocato bene, perché hanno serietà e si allenano bene. Domenica c’è il Parma che affronteremo con molta umiltà e, spero, con una cornice che esalti la prestazione dei ragazzi.

Siamo certi che attraverso un metodo anche rigido, essendo alcuni calciatori giovani, li si potrà recuperare. L’unico modo per andare d’accordo e che ci si allinei alle regole del club. Si tratta di piccole esuberanze giovanili che speriamo di risolvere”.

Intanto, dopo il successo di ieri, mister Baroni ha concesso ai giocatori una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina all’Acaya Golf Resort.