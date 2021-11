Serie B di nuovo in campo, al Via del Mare un Lecce ospita il Cosenza. Probabili formazioni

Si gioca oggi l’undicesima giornata del campionato cadetto, nella quale il Lecce torna al Via del Mare alle ore 15 per affrontare il Cosenza.

La compagine guidata da Zaffaroni, nonostante il ripescaggio dalla C all’ultimo minuto sta disputando un campionato di tutto rispetto e sorprendente, dimostrando un ottimo stato di forma. Nell’ultimo turno ha battuto tra le mura amiche la Ternana, mentre i salentini sono alla ricerca della vittoria che manca da tre turni, nei quali sono arrivati tre pareggi consecutivi.

Mister Baroni si trova ad affrontare un’emergenza senza precedenti. Restano molti dubbi riguardo la formazione, poiché potrebbe dover rinunciare a molti componenti della rosa: indisponibili per infortunio i soli Helgasone e Tuia, mentre i vari Dermaku, Gabriel, Hjulmand, Gargiulo, Rodriguez e Olivieri sono alle prese con un virus intestinale che potrebbe costringerli al forfait.

4-3-3 quasi obbligato, quindi, per la squadra giallorossa con Bleve confermatissimo tra i pali dopo l’ottima gara da protagonista a Brescia, sulle fasce Gendrey e Barreca mentre al centro a far compagnia al capitano Lucioni ci sarà Meccariello. Centrocampo con Blin regista e Bjorkengren e Majer mezzali, in avanti tridente composto sempre da Strefezza, Coda e Di Mariano.

Anche per i lupi cosentini devono fare i conti con alcuni forfait: non ci saranno Del Favero, Vaisanen, Boultam, Sy, Sueva ed Eyango.

I calabresi scenderanno in campo con il classico 3-5-2: in porta l’ex di giornata, che tanto sta facendo bene, Vigorito mentre davanti a lui spazio al trio difensivo composto da Tiritiello, Rigione e Portello. Sulle fasce Corsi da una parte e Bittante dall’altra. Palmiero ad impostare il gioco con ai suoi lati Carraro e Gerbo. In attacco coppia d’attacco Gori-Millico.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Bleve; Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Majer, Blin, Bjorkengren; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, portello; Corsi, Carraro, Palmiero, Gerbo, Bittante; Gori, Millico. All. Zaffaroni