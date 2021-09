Domani Lecce contro il Monza, parla Baroni: “Fare la prestazione per dare continuità”. I convocati

Torna tra i convocati Dermaku, anche se è una sorta di riavvicinamento al clima partita e molto difficilmente scenderà in campo, anche solo per uno spezzone di gara; esce Gallo, a causa del riacutizzarsi di una dolenza tendinea; Tuia è nella lista, anche se dall’inizio partirà Barreca e, infine, ballottaggio a centrocampo tra Majer ed Helgason. Sono queste le premesse in casa giallorossa per quel che riguarda il big match della settima giornata di campionato che domani sera vedrà opposti capitan Lucioni e compagni al Monza di Stroppa.

“Paganini ha saltato due giorni di allenamento per una contusione, mentre Tuia ha sempre lavorato in differenziato, era previsto questo percorso, perché non ha mai saltato una partita e tantomeno un allenamento e abbiamo preferito fargli fare un lavoro programmato. Per il resto Barreca partirà dall’inizio, Gallo ha un problema tendineo riacutizzatosi ieri. Dermaku è disponibile e il nostro obiettivo è quello di farlo giocare dopo la sosta, ma ho preferito convocarlo perchè il giocatore sta bene”, ha affermato mister Marco Baroni alla vigilia della sfida con i brianzoli del presidente Berlusconi.

“Non bisogna guardare alle partite giocate, ma a quelle che si dovranno disputare, domani affrontiamo una squadra con un organico importante che sta trovando via via certezze, li ho visti e hanno valori tecnici importanti, ma come dico sempre bisogna guardare alla nostra prestazione, per dare continuità.

Majer potrebbe partire dall’inizio, a lui chiedo qualcosa che sa fare benissimo e le ha fatte in passato, ha qualità, imbucata e tiro e ho il dubbio tra lui ed Helgason. Zan ha fatto una settimana importante e ho visto che ha molta voglia di giocare.

Lavoriamo sempre sul 4-3-3 e il 4-3-1-2 la considero una variabile, a Cittadella siamo stati sorpresi dalla loro incisività e abbiamo deciso di cambiare, ma la cosa importante è sempre l’interpretazione della gara.

Ho speso sempre molte parole riguardo a Calabresi, che abbiamo voluto fortemente. Il ragazzo sta dando un contributo importante, con L’Alessandria ha fatto bene e ma penso non ci fossero i presupposti per fare due partite di seguito, ma anche Gendrey sta giocando bene e penso che la sana competizione sia una risorsa importante per la crescita della squadra.

I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli conosco, il loro calore sia allo stadio che fuori, noi abbiamo il dovere di dare messaggi importanti, siamo una squadra che mette in campo il cuore e stiamo crescendo, a volte ci riusciamo e altre meno, ma non ho alcun dubbio su questo”

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 25 calciatori per la gara con la compagine lombarda. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 12. Borbei 13. Tuia 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.