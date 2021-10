Il big match Lecce-Monza apre oggi la settima giornata di Campionato, le probabili formazioni

Ultimo turno prima della sosta per la Serie B, che si prepara a scendere in campo per la settima giornata di campionato nel primo weekend di ottobre.

Ancora poche ore e questa sera alle 20:45 toccherà a Lecce e Monza inaugurare la settima di campionato, con una sfida tra due big del campionato.

Tra le file dei giallorossi tutti disponibili e recuperati incluso Dermaku, a eccezione di Gallo che è costretto al forfait per il riacutizzarsi di un problema tendineo. Mister Baroni dunque manderà in campo il Lecce con il consueto 4-3-3. In avanti Strefezza (favorito su Olivieri) e Di Mariano affiancheranno il centravanti Coda nel tridente. A centrocampo Hjulmand sarà il playmaker, con Gargiulo e Majer come mezzali. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Meccariello dovrebbe tornare titolare per far coppia al centro con Lucioni, mentre Gendrey e Barreca saranno i due esterni bassi.

Stroppa recupera Caldirola ma ne lascia a casa sei: Valoti, Mota Carvalho, Lamanna, Favilli, Scozzarella e Barillà. Il tecnico dei brianzoli si affiderà al 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali mentre Marrone guiderà la difesa a tre con Antov e l’ex di giornata Donati. Le due fasce saranno presidiate da D’Alessandro (in vantaggio su Sampirisi) e Carlos Augusto, mentre Barberis sarà il regista e Mazzitelli e Machín agiranno da mezzali. In attacco potrebbe esserci spazio per Gytkjaer in coppia con Ciurria.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Meccariello, Lucioni, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Antov; D’Alessandro, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Gytkjaer. All. Stroppa.

A seguire, sabato pomeriggio, ben sei gare. Alle ore 14.00 il Crotone, in cerca di riscatto dopo il derby perso col Cosenza, ospita l’Ascoli, poi interessanti scontri tra Frosinone e Cittadella e Cremonese-Ternana. Alle 16:15 si sfidano due imbattute, Pisa e Reggina, mentre il Parma sarà di scena al “Mazza” di Ferrara alle 18:30. Domenica le restanti tre partite a completare il turno: Brescia-Como, Pordenone-Vicenza e Benevento-Perugia.

Il programma della settima giornata

Venerdì 1 ottobre: Lecce-Monza, ore 20:45

Sabato 2 ottobre: ore 14.00 Crotone-Ascoli, Frosinone-Cittadella, Cremonese-Ternana, Alessandria-Cosenza; ore 16.15 Pisa-Reggina; ore 18.30 Spal-Parma.

Domenica 3 ottobre: ore 14.00 Brescia-Como; ore 16.15 Pordenone-Vicenza; ore 20.30 Benevento-Perugia.