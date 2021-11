Baroni, “Contro il Parma massima attenzione. Il pubblico la parte più bella del calcio”. I convocati

All’appello manca il solo Tuia, per il resto sono tutti abili e arruolati, Helgason compreso, che non era presente in lista da diverso tempo.

Sono 25 i convocati da mister Marco Baroni per la sfida, la seconda consecutiva in casa, che vedrà il Lecce opposto al Parma, formazione in netta ripresa reduce da due partite a vinte di fila.

“Questa e una partita che vale la pena giocare, più è considerevole la gara, maggiore è l’importanza del proprio percorso, ci sarà una grande affluenza i e tutta la squadra vuole fare bene per dare un impatto forte. Barreca rientra e Gargiulo è da valutare, lui e Dermaku hanno pagato di più l’influenza, ma in questo momento ho avuto segnali importanti anche da chi ha giocato meno. Strefezza, Meccariello e Gabriel sono recuperati in pieno, nonostante abbiano svolto differenziato in settimana”, ha affermato il tecnico toscano nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Qui con lo stadio pieno ho giocato grandissime partite, quella per la promozione, per la salvezza e contro il Napoli in cui ho segnato, ma se ne devo sceglierne una sola opto per quella della salvezza, perché abbiamo coronato un grande percorso ed è stato un successo di squadra.

Ho aspettative nella misura di quelle dei ragazzi, del club e della città, poi ci sono tante squadre e quelle che trovano continuità hanno una classifica migliore, ma questo campionato ci ha abituato a tanti cambiamenti improvvisi. La classifica è importante, ma a questo punto guardo alla crescita de gruppo.

Rispetto a quella estiva, quella di domani, sarà un’altra partita perché quel Parma era una squadra un po’ più spavalda, poi le gare agostane vanno prese con attenzione, ritroviamo una compagine che ha capito cosa vuol dire giocare in B ed è più compatta, ma più si alza l’asticella meglio è, domani ci vorrà molta attenzione.

Dobbiamo sempre portare dentro la responsabilità di fare una buona prestazione per chi ci guarda e io non voglio sfuggire da ciò. Giocare con il pubblico è una festa, è la parte più bella di questo sport e chi ha timore non può fare questo lavoro, poi bisognerà essere concentrati, fare bene e tutto passa in secondo piano”

I convocati

Intanto, ripetiamo, sono 25 i convocati per l’incontro con la compagine ducale, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 12 Borbei 13. Tuia 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.