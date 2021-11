Dermaku, “Con il Parma gara difficile. La competizione importante per chi lotta per il vertice”

“Durante la settimana il mister non fa capire quali saranno i calciatori che partiranno dall’inizio e spetta a noi metterlo in difficoltà e dimostrare di meritare il posto. A Parma ho giocato poco più di un anno e ho ricordi belli. Quella di domenica sarà una partita difficile, con molto pubblico e dovremo fare bene”, con queste parole il difensore centrale italo-albanese, Kastriot Dermaku, ex di giornata, ha presentato la gara, la seconda consecutiva in casa, che domenica i giallorossi disputeranno contro il Parma”.

Osservatore speciale

“Non posso fare da spia, perché, quando è iniziato il ritiro sono andato a Bologna per le terapie e a metà agosto ho deciso di venire qui a Lecce, non conosco neanche mister Maresca”.

La competizione in difesa

“La competizione in una squadra che lotta per il vertice è importantissima, in difesa siano tanti, siamo bravi e il mister sceglie i migliori, ma anche chi ha poco spazio si deve mettere a disposizione per far crescere il gruppo è quest’anno noto tanta intensità e voglia di giocare da parte di tutti”.

La Serie B

“La B è intensa e competitiva e c’è bisogno di tutta la squadra e quest’anno vedo più fame e voglia da parte di tutti, poi i risultati arrivano o no, ma ciò che non bisogna mai perdere è lo spirito, perché ci saranno momenti difficili ed è qui che ci sarà bisogno del gruppo”.

Difesa più solida

“È ancora presto per dire come mai quest’anno si prendono meno reti, penso, però, che quando una squadra è più incline al sacrificio, anche nei momenti difficili ogni reparto ne trae giovamento, quest’anno siamo più vogliosi di sacrificarci, poi ci sono annate in cui un reparto va meglio”

La classifica

“Non mi aspettavo questa classifica. Ritenevo a inizio anno che qualche squadra a questo punto si sarebbe già staccata, secondo me ci sarà una classifica corta fino alle ultime giornate e poi avranno la meglio le compagini con maggiore continuità”.

Intanto per la gara contro la compagine ducale, ci sarà con ogni probabilità il pubblico delle grandi occasioni. Sta avendo grandissimo successo, infatti, la promozione della società, grazie alla quale donne e minori under 14, possono acquistare il biglietto la prezzo simbolico di 1 euro. Già fino alla serata di ieri sono stati venduti 7.500 biglietti e risultavano esaurite Curva Nord superiore e Tribuna Est superiore.