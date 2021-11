In un “Via del Mare” festante, il Lecce di Baroni ospita il Parma. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco della Stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Parma.

I salentini cercheranno di conseguire un risultato positivo per restare attaccati alla vetta e soprattutto mantenere l’imbattibilità casalinga. Dall’altra parte gli emiliani vengono da due vittorie consecutive e vogliono proseguire la scalata in classifica che al momento li vede in decima posizione.

Il tecnico dei giallorossi recupera Helgason, ma non il difensore centrale Tuia. In porta dovrebbe tornare Gabriel che ha smaltito i problemi fisici e influenzali, in difesa Gendrey e Barreca sulle fasce con Lucioni e Meccariello centrali. A centrocampo invece confermato Björkengren con Hjulmand e Majer, nessun dubbio in attacco, dove ci saranno i soliti tre: Strefezza, Di Mariano e l’ex Coda che sarà il terminale offensivo.

Maresca invece dovrà fare a meno di Valenti e Correia, oltre a Brunetta per squalifica. Ancora una volta out anche Schiattarella per un problema muscolare che l’ha costretto ai box nuovamente. Ducali in campo quindi con il modulo 3-4-1-2: con Buffon tra i pali, linea difensiva costituita da Osorio, Danilo e Cabbaut. Mentre a centrocampo scelte quasi obbligate visti gli indisponibili con Juric e Sohm in mezzo e Del Prato e Coulibaly ai loro lati. In avantil’ex Palermo Vazquez alle spalle della coppia Tutino-Benedyczak.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Björkengren, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Juric, Sohm, Coulibaly; Vazquez; Tutino, Benedyczak. All. Maresca.