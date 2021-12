Baroni, “Fare una grandissima gara. Bisogna dimostrare di essere all’altezza dei nostri tifosi”. I convocati

All’appello mancano Tuia, che ancora non si è ripreso appieno dall’infortunio, Vera, alle prese con i postumi di un’influenza e Paganini, in poche parole gli stessi assenti nella lista dei convocati per la gara contro la Spal.

Tempo di rifiatare dopo il successo in terra emiliana che per gli uomini di mister Marco Baroni è tempo, domani, di scendere nuovamente in campo nella sfida del “Via del Mare” contro la Reggina, reduce da tre sconfitte consecutive e quindi con la voglia di rialzarsi.

“Oggi è il giorno in cui ho un po’ più di dubbi e prenderò ancora qualche ora prima di decidere lo schieramento inziale, sia riguardo l’utilizzo di Coda dall’inizio, che su un’eventuale turnazione degli esterni di difesa. A ogni modo ho tenuto tutti sulla corda perché in questo momento l’intera rosa deve farsi trovare pronta”, ha affermato il tecnico toscano nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Gendrey è un ragazzo non giovane, ma giovanissimo e ci sono momenti in cui bisogna usare più la testa delle gambe e in un’occasione della gara di Ferrara l’ho richiamato, ci sono situazioni in cui bisogna avere meno foga e ragionare di più.

La classifica la guardo, ma non con grande attenzione, per prima cosa perché non posso condizionare gli avversari e poi perché bisogna sempre pensare alla nostra prestazione e dare sempre il massimo.

I nostri centrocampisti lavorano anche per fare gol, perché è una testimonianza di quello che predico, la squadra deve giocare e fare molto movimento e i centrocampisti sono importanti.

Conosco il gruppo della Reggina, non sta facendo male, sta vivendo un po’ quello che può accadere in questo campionato, cioè che le partite vengono decise anche da episodi sfavorevoli, troviamo una squadra con valori importanti e dovremo fare una grandissima prestazione se vogliamo avere la meglio. A Reggio Calabria sono arrivato in un momento delicato, io e i miei collaboratori abbiamo dato tutto per raggiungere l’obiettivo e sono riconoscente alla società, non posso spendere che parole positive.

Devo essere coerente con i calciatori, se si costruisce qualcosa in allenamento, non ci si può smentire sul campo, parlo sempre di atteggiamento.

Al momento dei cambi a Ferrara ho scelto di mettere dentro gli attaccanti sempre per quello che dicevo prima sulla coerenza, stiamo recuperando Coda al massimo e Rodriguez sta crescendo sempre di più.

Hjulmand dopo aver sbagliato, ha avuto una reazione importante, ma vale per tutti i giocatori che costruivano, la sua è stata una reazione rabbiosa, ma lucida, gli errori si compiono ed è anche il bello del nostro lavoro, dobbiamo essere bravi a gestire le pressioni.

Bisogna migliorare sui calci da fermo, ci vuole applicazione, abbiamo sia i saltatori che chi calcia bene, negli ultimi tempi abbiamo fatto un po’ meglio, ma la palla inattiva è una componente importante su cui lavorare, anche perché può essere una risorsa quando non si sblocca il risultato su azione.

Ai ragazzi dico sempre che bisogna entusiasmare il pubblico e chi ci guarda in tv, perché devono vedere una squadra che si impegna e lotta, i nostri tifosi li conosciamo e dobbiamo dimostrare noi di essere alla loro altezza.

I convocati

Intanto sono 23 i calciatori convocati dall’allenatore dei giallorossi in vista del match di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.