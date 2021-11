Questa sera la sfida tra Lecce e Ternana apre il 14mo turno di Serie B, probabili formazioni

Torna in campo, tra le mura amiche del “Via del Mare”, il Lecce di Baroni pronto a ospitare la neopromossa Ternana allenata dall’ex bomber giallorosso Lucarelli. Alle 20.30 il Lecce aprirà quindi il 14 esimo turno di campionato, cercando di portare per la terza volta consecutiva in casa i 3 punti e allungare così la positiva vincente ancora aperta.

Per il tecnico toscano defezioni importanti: in attacco assente Coda e Tuia tra i difensori. Gargiulo ha svolto un lavoro differenziato in settimana, ma potrebbe recuperare per giocare dal primo minuto.

Nel classico 4-3-3 vedremo Gabriel tra i pali protetto dai centrali difensivi Dermaku e capitan Lucioni, sulle corsie esterne Barreca da una parte e Gendrey dall’altra. A centrocampo Hjulmand a impostare il gioco e Gargiulo e Majer ai lati. In attacco ballottaggio nuova chance per Olivieri ceh sostituirà nel ruolo di punta centrale, mentre confermati nel tridente Strefezza e Di Mariano.

Emergenza in difesa per gli ospiti che, oltre all’infortunato Capuano fuori da qualche settimana ma pronto al rientro, dovrà fare a meno causa Covid dell’ex giallorosso Defendi e di Palumbo oltre e Sorensen squalificato per 1 turno dal giudice sportivo.

In campo quindi, nel 4-2-3-1 proposto da mister Lucarelli, vedremo: Iannarilli a difendere la porta, linea difensiva inedita composta da Ghiringhelli, Boben, Diakitè e Martella, a centrocampo il duo Proietti-Paghera, con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle della punta Donnarumma.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Rodriguez, Di Mariano. All. Baroni.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Diakitè, Martella; Proietti, Paghera; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma. All. Lucarelli.

Arbitro: Daniele Paterna della sezione di Teramo.