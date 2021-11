Lecce-Ternana 3-3, al “Via del Mare” va in scena il festival del gol. Per i giallorossi un pari amaro

Al “Via del mare” finisce in pareggio 3-3 la sfida che ha visto opposto il Lecce alla Ternana. Una gara che è stata un vero e proprio festival del gol, ma che lascia l’amaro in bocca ai giallorossi.

Entrambi toscani, tutti e due idoli della tifoseria giallorossa, difensore uno e bomber di razza l’altro e alla guida di due compagini votate al gioco d’attacco.

Sono state queste le premesse della sfida andata in scena questa sera, nell’anticipo della 14ma giornata del Campionato di Serie B che hanno visti opposti il Lecce di Marco Baroni, alla Ternana di Cristiano Lucarelli, in una sfida che si è disputata all’insegna dello spettacolo.

In occasione della gara con la compagine umbra, l’allenatore dei salentini si è visto costretto a fare a meno del cannoniere Massimo Coda, fermo ai box da un’elongazione dell’adduttore alla coscia destra. Per sostituire l’Hispanico il tecnico decide di dare una nuova chance a Olivieri che, ancora una volta è stato schierato da prima punta. Non parte dall’inizio anche Gargiulo, a causa di un affaticamento, sostituito da Bjorkengren e, notivtà, viene concesso un turno di riposo a Gendrey, al suo posto spazio a Calabresi.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Dermaku e Barreca; Bjorkengren, Hjulmand e Majer in mediana; Strefezza, Olivieri e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono poco meno di due minuti che la Ternana va a un passo dal gol. Partipilo prende palla, entra in area e tira a botta sicura, Gabriel compie un miracolo e riesce a respingere, la sfera termina nuovamente sui piedi del numero 21 degli umbri che calcia nuovamente, ma anche questa volta l’estremo brasiliano si oppone deviando in corner.

Ternana in gol

Al 10mo gli uomini di Lucarelli vanno in vantaggio. Donnarumma prende palla e brucia Barreca, entra in area e dal fondo crossa rasoterra per l’accorrente Falleti che deposita a porta vuota.

Pareggio giallorosso

Trascorre solo un minuto che i giallorossi pareggiano. Bjorkengren ruba palla al limite dell’area e passa a Majer che prende il tempo agli avversari e supera con un pallonetto Iannarilli.

Al 18mo il colpo di testa di Dermaku va alto. Al 18mo Gabriel si oppone a Falletti. Al 22mo Gabriel para senza problemi il tiro da fuori di Koutsoupias. Al 38mo occasionissima per i giallorossi. Strefezza lancia Olivieri che supera i difensori avversari e si presenta solo davanti a Iannarilli che, però, riesce a paragli il tiro.

Strefezza porta in vantaggio il Lecce

Al 43mo i salentini vanno in vantaggio. Strefezza riceve palla da Majer, si invola verso l’area e giunto al limite scocca un rasoterra che si infila sull’angolo destro della porta degli umbri.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al secondo di gioco giallorossi nuovamente a un passo dal gol. Retropassaggio sbaglia di un difensore degli umbri, la palla arriva a Olivieri che spreca tirando su Iannarilli. Al 10mo il tiro a giro di Majer dal limite viene parato senza affanni dal portiere della Ternana.

“Pareggio di Gabriel”

All’11mo arriva il pari degli uomini di Lucarelli. Retropassaggio di Barreca per Gabriel che controlla malissimo con i piedi, giunto sulla linea di porta sulla sfera si avventa Donnarumma che altro non deve fare che appoggiare in porta.

Strefezza si ripete

Anche in questo caso, fortunatamente, il pareggio dura poco, perché il Lecce passa nuovamente avanti dopo una manciata di secondi. Al 13mo ripartenza dei giallorossi, lancio lungo all’interno dell’area per Strefezza che da posizione defilata, con una girata al volo fulmina nuovamente Iannirilli.

Nuovo pari Umbro

Al 27mo giallorossi nuovamente raggiunti. Partilipo riceve palla dal limite, controlla, si gira e con un destro a giro la mette dove Gabriel non può arrivare.

Al 38mo la punizione dal limite di Di Mariano viene deviata in corner da Iannarilli. al 45mo il tiro a botta sicura di Hjulmand termina di pochissimo a lato.

Nonostante due volte in vantaggio i salentini non riescono a portare a casa l’intera posta in palo e sono costretti ad accontentarsi di un pareggio, il secondo consecutivo. Dopo una serie di gare in cui i giallorossi hanno dimostrato una buonissima solidità difensiva, oggi, invece, si è compiuto un grosso passo indietro, complici alcune disattenzioni difensive e una papera di Gabriel che è costato il secondo gol. Sabato si torna nuovamente in campo nella partita infrasettimanale contro la Spal.

U.S. Lecce: 21 Gabriel; 33 Calabresi, 44 Dermaku (36 st Meccariello), 5 Lucioni ©, 30 Barreca; 37 Majer (42 st Paganini), 42 Hjulmand, 23 Bjorkengren (29 st Gargiulo); 27 Strefezza, 11 Olivieri (29 st Rodriguez), 10 Di Mariano. A disp.: 1 Bleve, 3 Vera, 6 Mecariello, 7 Paganini, 8 Gargiulo, 14 Helgason, 16 Bjarnason, 17 Gendrey, 19 Listkowsi, 25 Gallo, 29 Blin, 99 Rodriguez. All.: Baroni.

Ternana: 1 Iannarilli; 29 S. Diakité, 42 Boben, 6 Kontek, 87 Martella; 8 Proietti © (26 st Paghera), 80 Koutsoupias; 21 Partipilo, 17 Falletti, 11 Capone (20 st Pettinari); 99 Donnarumma /35 st Salzano). A disp.: 12 Vitali, 22 Krapikas, 3 Celli, 7 Furlan, 9 Mazzocchi, 19 Capuano, 20 Paghera, 23 Ghiringhelli, 24 Peralta, 28 Salzano, 32 Pettinari, 34 Agazzi. All.: Lucarelli.

Arbitro: Paterna di Teramo; Assistenti: Cecconi-Barone; IV Ufficiale: Di Francesco; Var Abisso; Avar: Pagliardini

Marcatori: 10 pt Falletti (T) 11 pt Majer (L) 43 pt e 13 st Strefezza (L) 11st Donnarumma (T) 27 st Partilipo (T)

Note: ammoniti 3 st Lucarelli (All. Ternana) 24 st Boben (T) 37 st Salzano (T) spettatori 10.314 incasso 109.389,00 angoli 6-5 per il Lecce recupero 5 st.