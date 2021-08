Lecce, oggi il primo atto ufficiale della nuova stagione. Scelti i numeri di maglia

Bene o male tutti hanno conservato il numero della scorsa stagione, ad accezione di Milli, che ha preso il 77 e Riccardi il 39.

A pochi giorni dalla prima gara ufficiale, che vedrà nel giorno di ferragosto il Lecce scendere sul terreno di gioco dello stadio “Ennio Tardini” contro il Parma nella gara di Coppa Italia, si è svolto oggi il primo atto ufficiale della stagione, la scelta dei numeri di maglia.

Dei calciatori che hanno indossato la casacca giallorossa la scorsa stagione, ripetiamo, solo in due hanno scelto un altro numero, per il resto le altre sono conferme.

Entrando più nello specifico, Borbei ha preso il 12 che l’anno scorso era di Milli, Tuia il 13 dell’ex Rossettini e Milli il 77 di Tachtsidis. Della numerazione classica sono rimaste vacanti il 2 indossato lo scorso anno prima da Riccardi e Maggio poi e il 10 che è stato di Falco nell girone di andata e Yalcin in quello di ritorno.

La numerazione completa

I numeri sono stati, quindi, così distribuiti: 1 Bleve, 3 Vera, 4 Pisacane, 5 Lucioni, 6 Meccariello, 7 Paganini, 8 Mancosu, 9 Coda, 11 Olivieri, 12 Borbei, 13 Tuia, 14 Helgason, 15 Monterisi, 16 Bjarnason, 17 Gendrey, 18 Vulturar, 19 Listkowski, 20 Benzar, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Björkengren, 25 Gallo, 29 Blin, 33 Calabresi, 37 Majer, 39 Riccardi, 42 Hjulmand, 45 Burnete, 75 Felici, 77 Milli, 99 Rodriguez.

La preparazione

Intanto prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica in terra ducale. Nella giornata di ieri la compagine salentina è stata impegnata in una partita amichevole che l’ha vista opposta al Bitonto.

Nel primo tempo mister Marco Baroni ha schierato: Gabriel, Gendrey, Lucioni, Coda, Listkowski, Björkengren, Gallo, Tuia, Blin, Olivieri, Hjulmand.

Nella ripresa, invece, sono scesi in campo: Bleve; Calabresi, Bjarnason, Monterisi, Vera; Helgason, Vulturar, Majer; Listkowski (15’st Paganini), Rodriguez, Olivieri (15’st Milli), con Meccariello che ha preso il posto di Monterisi; Paganini di Listkowski e Milli di Olivieri, tutte sostituzioni avvenute al minuto 15.

I giallorossi si sono imposti 5-0 con le marcature di Coda, Lucioni, 1 Helgason e la doppietta di Paganini.

Hanno svolto un lavoro differenziato Borbei, Pisacane, Mancosu, Benzar, Riccardi, Felici, Vigorito.

Questa mattina, infine, nuova seduta all’Acaya Golf Resort & SPA. Ha seguito un programma di lavoro personalizzato Felici, mentre Listkowski ha interrotto l’allenamento per un affaticamento muscolare. Domani mattina nuovo ritrovo all’Acaya, mentre sabato pomeriggio la squadra partirà per l’Emilia Romagna.