Il covid ferma la Serie B, rinviate le gare del 26 e 29 dicembre

Una scelta, che visto l’attuale aumento dei cosi di positività all’interno delle squadre era inevitabile.

I turni in calendario previsti per le giornate del 26 e 29 dicembre per i Campionato di Serie B sono stati rinviati.

La decisione è stata presa nel corso dell’Assemblea Straordinaria della Lega, nella quale, a maggioranza, è stato adottato questo provvedimento.

Dopo le gare del 29, il torneo cadetto si sarebbe comunque fermato per la sosta invernale, che così viene anticipata. La ripresa, infatti, era prevista per il 15 gennaio, adesso, invece, il 13 si recupereranno Benevento-Monza e Lecce-Vicenza, il 15, poi, spetterà alle partite non disputate il 26 dicembre e il 22 quelle del 29 dicembre.

Il campionato, a ogni modo, si concluderà regolarmente il 6 maggio e, successivamente, verranno calendarizzati due turni infrasettimanali in più.