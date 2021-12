Il Lecce col passo giusto. Dopo 15 giornate mai così tanti punti, nemmeno con De Canio e Liverani

È il passo migliore delle ultime stagioni, un passo dal profumo importante: il Lecce alla vigilia della partita con la Reggina si gode il terzo posto in classifica a due soli punti dalla vetta.

Quello che però la classifica non dice, almeno non senza gli opportuni raffronti, è che 28 punti dopo 15 giornate il Lecce non li ha avuti nemmeno nell’ultima cavalcata verso la serie A firmata Liverani. Nella stagione 2018-19, infatti, i giallorossi dopo le prime 15 avevano collezionato 26 punti, due in meno rispetto ad oggi. L’anno scorso invece, con Corini in panchina, i punti erano stati 24.

Cosa significa questo? Assolutamente nulla, ma se i numeri hanno un valore, e soprattutto un potenziale, allora ci sono motivi per sorridere.

E la storia non finisce qui, rincariamo la dose ricordando la vittoria del campionato nel 2010 quando il Lecce di Gigi De Canio si aggiudicò per la prima volta il titolo di campione della serie B, ebbene quell’anno dopo le prime 15 giornate i punti furono 27, uno in meno di quelli che ha oggi il Lecce di Marco Baroni.

A questo va aggiunto il fatto che il Lecce qualche motivo di rammarico ce l’ha, e i punti potevano essere anche di più, ma fino a questo momento nessuno può avere nulla da eccepire. È un Lecce con il ritmo giusto.