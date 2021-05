Serie B, domani l’ultima giornata. Ancora in palio un posto in Serie A. Il programma completo

Il campionato cadetto si concluderà domani dopo 38 partite e dopo un ultimo mese segnato dal rinvio di alcune giornate per covid, che ha smosso parecchio le acque nella classifica in questi 10 giorni di Maggio.

Manca quindi pochissimo per conoscere quale club andrà a fare compagnia all’Empoli, già promosso, senza passare dai play off per avere un posto in prima classe nella massima serie. La lotta sarà tra Salernitana e Monza che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione a quota 66 e 64 punti. Stessa cosa per la lotta retrocessione, dove si deciderà se l’ultima retrocessione sarà assegnata direttamente o si dovranno disputare i Play Out.

Derby veneto Cittadella-Venezia solo per la gloria, visto che entrambe le squadre sono ormai sicure di giocarsi la promozione ai play off. Scontro al vertice tra Empoli-Lecce: al Castellani i toscani festeggeranno la serie A, indipendentemente dal risultato, mentre il Lecce non scenderà in campo con motivazioni particolari perché ormai sicuro del quarto posto.

L’ultima giornata però sarà decisiva per decretare la seconda classificata che sarà una tra Salernitana e Monza. Bellissima la sfida a distanza tra le due compagini che da qualche settimana stanno lottando, entrambe con merito, per raggiungere la massima serie.

L’ultimo turno della cadetteria vede i granata di Salerno scendere su un campo storicamente ostico come quello di Pescara, ma dove troveranno una squadra già retrocessa senza più alcuna motivazione. Nell’altra sfida valida per la caccia al secondo posto da una parte e l’ottavo posto dall’altra, il Monza è impegnato in casa con il Brescia. Questa per la compagine brianzola sarà una partita cruciale e non semplice, visto che le rondinelle di Brescia si giocano il tutto per tutto per la conquista dell’ultimo posto disponibile per i play off.

Altro match importante per assegnare un posto ai play off sarà Spal-Cremonese, con gli estensi che hanno disputato un campionato ben al di sotto delle aspettative e ora cercheranno di concludere la stagione perseguendo l’obiettivo minimo. Per ciò che concerne la zona retrocessione l’Entella, già destinata a disputare la C l’anno prossimo, si recherà a Pisa, mentre l’Ascoli, già salvo, sarà di scena al Bentegodi contro un Chievo assetato di punti playoff; gara da dentro o fuori quella tra Pordenone e Cosenza: in caso di vittoria i calabresi andrebbero a -4 in classifica proprio dai friulani, ovvero a quel tanto che basta da regolamento per disputare i playout. Da lì la permanenza della categoria diventerebbe una questione di andata e ritorno con un piccolo vantaggio a favore della squadra neroverde per motivi di posizionamento nella regular season, che con due pareggi si garantirebbe la salvezza. Completano il quadro della giornata le sfide tra Vicenza-Reggiana e Reggina-Frosinone.

Programma della 38 esima giornata di Serie B

Chievo Verona – Ascoli; Cittadella – Venezia; Empoli – Lecce; L.R. Vicenza – Reggiana; Monza – Brescia; Pescara – Salernitana; Pisa – Virtus Entella; Pordenone – Cosenza; Reggina – Frosinone; Spal – Cremonese.