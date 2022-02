Baroni, “Como avversario solido. Importante lo spirito con cui scenderemo in campo”. I convocati

Torna Tuia, i nuovi acquisti Plizzari e Ragusa sono tra i convocati così come Asencio e Simic, per loro prima chiamata. Mancano Di Mariano, Rodriguez, Bleve e Barreca alle prese con qualche problema fisico, a loro si è aggiunto Dermaku colpito da una colica addominale nella notte; l’assenza di quest’ultimo, quindi, spiana la strada a Calabresi al centro della difesa. Sono queste le novità tra i convocati per la sfida che domani vedrà il Lecce opposto al Como, nella seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B.

“Nel corso della settimana tipo spingiamo forte, perché ciò ci permette di curare tutti i punti, dalla forza fisica al metabolismo, quando ci sono partite ravvicinate qualcosa la si deve lasciare, ma questa situazione in passato l’abbiamo gestita bene. I giocatori sono tutti cresciuti e danno un contributo importante, spetterà a me saperli gestire. Quella di domani è una partita difficile e complicata, con un avversario che ha una sua identità, saranno importanti lo spirito con cui scenderemo in campo e la nostra determinazione, voglio una squadra che abbia la forza mentale di andare a battersi, rispettandolo, contro ogni avversario”, ha affermato il tecnico Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-partita.

“C’è una crescita esponenziale di tutti i calciatori nell’ultimo periodo, ci possono essere riconferme per quel che riguarda la formazione iniziale, alla luce di buone prestazioni da parte individuale e di squadra, stiamo aspettando il pieno recupero di tutti. Tuia, Asencio e la stessa cosa vale per Simic, domani verranno con noi, partiranno tutti e saranno a disposizione, più che altro a partita in corso.

Ragusa è un ragazzo che si è sempre allenato, sta bene fisicamente ed è disponibile senza alcuna preclusione per i possibili 90 minuti, lo abbiamo scelto perché conosce il ruolo, ha esperienza nel 4-3-3 e lo considero una risorsa importante.

Posso capire che può fare piacere guardare la classifica in questo momento, ma bisogna andare sempre in campo con rispetto dell’avversario, ma al tempo stesso per vincere contro ogni squadra, perché è così che si cresce. Le classifiche sono belle da vedersi solo alla fine del torneo.

Domani mi aspetto un avversario solido che ha compattezza, distanza nei reparti e giocatori importanti e i risultati parlano chiaro, sarà una partita difficile che dovremo essere bravi a giocare, siamo stimolati e ho detto ai ragazzi che sarà un bel test.

I convocati

Intanto il tecnico toscano per la sfida di domani contro i lariani ha convocato 22 calciatori, questo l’elenco con i numeri di maglia: 3. Vera 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 12. Borbei 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 90. Asencio.