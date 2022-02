Il Lecce fa visita al Como per confermare la vetta in classifica, le probabili formazioni

Ancora poche ore e il Lecce di Marco Baroni farà visita al Como guidato da Giacomo Gattuso. All’andata la compagine lariana strappò un importante pareggio al Via del Mare che lasciò l’amaro in bocca ai tifosi salentini essendo la prima gara casalinga e peraltro dopo una sonora sconfitta rimediata a Cremona.

Oggi la situazione in classifica sorride tanto ai giallorossi che si trovano al comando in solitaria dopo gli importanti successi ottenuti con Cremonese e Vicenza mentre il Como si trova a navigare in brutte acque ed è reduce dal pari casalingo rimediato col Crotone.

Alle ore 14 al “Sinigaglia” la sfida tra lariani e salentini, nella quale è prevista una folta cornice di pubblico a tinte giallorosse: nonostante le distanze chilometriche dalla città lombarda, i salentini potranno contare su oltre mille spettatori di fede leccese molto probabilmente fuori sede.

Mister Gattuso potrà contare sui rientri di Parigini e Vignali. Solito 4-4-2 con coppia d’attacco La Gumina e Cerri mentre la linea difensiva dovrebbe vedere lo stesso Vignali, Scaglia, Varnier e Cagnano davanti all’estremo difensore Facchin. A centrocampo spazio invece a Iovine, Bellemo, Arrigoni e Parigini.

La nuova capolista della B invece arriva in terra lombarda senza 5 giocatori: Bleve, Dermaku, Barreca, Rodriguez e Di Mariano. Mister Baroni però recupera Tuia dopo mesi, causa infortunio e fa rientrare nei convocati, per la prima volta, anche i neo acquisti del mercato di riparazione ovvero Simic, Ragusa, Plizzari e Asencio. Davanti a Gabriel potremmo rivedere Calabresi centrale al fianco di capitan Lucioni. Sulla corsia di sinistra spazio a Gallo, mentre a destra Gendrey. A centrocampo Majer e Gargiulo con Hjulmand playmaker. In avanti tridente d’attacco composto Strefezza, Coda e ancora Listkowski.

Probabili formazioni

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, Bellomo, Arrigoni, Parigini; Cerri, La Gumina. All. Gattuso

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski. All. Baroni

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.