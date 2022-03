Contro il Cosenza i giallorossi cercano il ritorno alla vittoria. Probabili Formazioni

Parte oggi alle 18.30 la trentesima giornata di serie B che metterà di fronte il Cosenza di Bisoli contro il Lecce di Baroni

Turno infrasettimanale per i giallorossi allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza, nella prima delle due trasferte consecutive previste in settimana.

I salentini, reduci da due pari consecutivi con Perugia e Brescia entrambi per 1-1, sono alla ricerca di una vittoria per tornare in vetta, dopo essere stati scavalcati dal Pisa nell’ultimo turno; i calabresi, invece, necessitano di punti vitali in ottica salvezza dopo l’ennesima sconfitta stagionale rimediata con la Ternana.

Mister Bisoli recupera Ndoj, Millico e Bittante, mentre resta out l’attaccante Gori, alle prese con una leggera miocardite dopo aver contratto il Covid a gennaio. Nell’undici titolare probabile l’impiego del grande ex di giornata Vigorito in porta, difesa a 3 con Hristov, Rigione e Vaissanen. In mezzo al campo Kongolo, Boultam e Palmiero con Situm e Sy sugli esterni mentre in attacco il tandem Laura-Larrivey.

Tra i convocati di Baroni non compaiono gli infortunati Gabriel, Bleve, Faragò, Di Mariano, Helgason e Tuia. Nonostante tutte queste assenze dovremmo vedere la formazione salentina schierata col solito 4-3-3 con Plizzari tra i pali, linea difensiva composta dalla coppia di centrali Lucioni-Dermaku e i terzini Gallo e Calabresi. Sulla linea di centrocampo dovremmo rivedere dal primo minuto Gargiulo e Majer affiancare il regista Hjulmand mentre in attacco, confermati nel tridente, Strefezza, Coda e Rodriguez.

Probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Kongolo, Palmiero, Boultam, Sy; Laura, Larrivey. All. Bisoli

LECCE (4-3-3): Plizzari; Calabresi; Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. All. Baroni

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli