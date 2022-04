Baroni, “In campo per una prestazione che emozioni i tifosi e regali un sogno”. I convocati

Tra i convocati c’è anche Faragò, che è stato costretto a interrompere anzitempo la stagione a causa di una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, mancherà, però, Simic, che ha avuto un problema, per il resto fanno tutti parte della lista, direzione Vicenza, per quella che potrebbe essere la gara che domani regalerà al Lecce e ai suoi tifosi il tanto agognato sogno.

“Ho sempre scommesso sul mio lavoro ed era giusto che direttore e società mi conoscessero, non ho mai messo davanti il contratto. Ci siamo buttati tutti anima e corpo su questa avventura e ora c’è da fare i punti che mancano per compiere una grande impresa. Preferisco sempre affrontare una squadra che giochi per qualcosa, noi giocheremo la nostra gara come il Vicenza la sua ed è giusto che le persone vengano allo stadio per vedere due compagini che vogliono prevalere l’una sull’altra”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-partita.

“Tutte le sfide in questo campionato sono piene di insidie e poi sta a noi indirizzarle, a Reggio non è avvenuto, a volte c’è un carico di tensione difficile da misurare, a ogni modo la squadra sa che deve fare due punti per coronare un sogno che bisogna ancora chiudere.

È fondamentale chi entra a partita in corso, perché a volte i cambi sono determinanti, si parte tutti insieme consapevoli di fare qualcosa di importante sia che si giochi chi dal primo minuto che dopo.

Il calcio è competizione e non siamo il problema del Vicenza come loro di noi, il nostro è stato un percorso diverso, ma i veneti hanno un organico forte e questo dà contezza di quanto il torneo sia stato difficile, abbiamo avuto molti esempi quest’anno.

Abbiamo nella testa solo il fatto di fare i punti per chiudere i giochi.

Preparo le partite concentrandomi molto sui miei ragazzi, anche se guardo l’avversario, loro giocheranno una partita di spessore perché hanno bisogno di punti, ma quelli servono anche a noi. Dobbiamo giocare con compattezza, attenzione e concentrazione e poi ci potrà essere l’episodio.

Di Mariano è a posto, come chi ha avuto qualche piccolo problema nel corso della settimana.

Tutti nello stadio non si può entrare, i sostenitori del Lecce sono tantissimi, anche fuori dal Salento e per questo vogliamo fare una prestazione che li emozioni, adesso c’è da chiudere facendo più punti possibili in queste gare”.

I convocati

Intanto sono 24 i calciatori convocati dall’allenatore toscano in vista della sfida contro la compagine biancorossa, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragó 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 90. Asencio 99. Rodriguez.