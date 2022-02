Listkowski, “Lecce città in cui si ama il calcio. Siamo un gruppo che cresce insieme”

“Sono molto contento del mio momento, a inizio stagione non ho giocato tanto, forse ho avuto qualche problema nell’assimilare gli schemi, perché ero abituato a ricevere palla e quello era il mio più grande limite. Poi, ho avuto diversi confronti con il mister e lui mi ha spiegato cosa dovessi fare per poter giocare, adesso, le cose vanno meglio, ma so benissimo che devo ancora migliorare e voglio farlo”, parla così, nel giorno del suo 24mo compleanno Marcin Listkowski, esterno d’attacco polacco del Lecce, uomo del momento in casa giallorossa, grazie ai suoi due gol consecutivi segnati contro Vicenza e Como.

“L’anno scorso per me non è stato facile, anche perché ho avuto tanti problemi fisici, oggi, però, sto bene e quando sono in condizione penso di poter aiutare sempre la squadra. Qui a Lecce mi sono trovato sin da subito benissimo, non è una grande città, però mi piace. Dal primo giorno ho sentito che si ama il calcio e ripeto, sto bene.

Gioco da esterno, ma spesso mi accentro in area ed è una caratteristica che ho acquisito con mister Baroni, è lui che mi ha sempre detto di attaccare la porta.

Tutti i calciatori vogliono giocare titolari, ma per me non c’è tanta differenza che partire dall’inizio o a gara in corso, perché ho sempre voglia di fare bene e aiutare i miei compagni. Contro il Como abbiamo disputato un bell’incontro, creato tante occasioni, compreso il rigore nel finale, è stato un vero peccato non vincere. Adesso, però, ci dobbiamo focalizzare sul Benevento, stiamo lavorando bene, ma puntiamo sempre a fare meglio.

Sono contento di essere andato a rete per due partite consecutive, il più bello, forse, è stato quello con il Vicenza perché abbiamo vinto la partita. I giocatori con esperienza sono importanti in tutte le squadre e posso dire che prendo esempio da tutti, siamo un bel gruppo e stiamo crescendo insieme”.

Intanto prosegue la preparazione di capitan Lucioni e compagni, in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Benevento. Nella giornata di ieri la compagine salentina è stata impegnata in una seduta, dove, assente Dermaku (operato di appendicite), hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Bleve, Di Mariano, Gendrey e Rodriguez. Oggi in programma un altro allenamento mattutino.