Coda, “Spero nel 100mo gol in B sabato davanti al nostro pubblico. Offronteremo le ultime gare al massimo”

“Prima o poi il 100mo gol in Serie B arriverà, ma spero possa accadere già sabato, davanti al nostro pubblico”, prende il via così l’intervista di Massimo Coda, capocannoniere del Lecce e del torneo cadetto alla ricerca della 100ma marcatura in B, esclusi Playoff, obiettivo che cercherà di raggiungere nella sfida contro il Frosinone, gara che giunge dopo una sosta per gli impegni delle nazionali, che ha permesso alle squadre di rifiatare dopo un periodo nel quale si è giocato ogni tre giorni.

“Il Frosinone non ha mai subito reti da fuori area? Significa o che hanno un portiere forte, o che i difensori sono bravi ad accorciare davanti, ma abbiamo ottimi tiratori, Majer, Gargiulo e Strefezza e questo non ci preoccupa.

Bisogna avere la stessa umiltà delle partite precedenti e affrontare le ultime sette gare al massimo, altrimenti sappiamo cosa ci aspetta: una lotteria che spero di non disputare

Sicuramente la pausa ci è servita per staccare e recuperare le energie, nell’ultimo periodo abbiamo cercato di essere più belli che pratici, bisogna riprender da qualche partita prima, quando giocavamo più in verticale, certo, forse gli avversari ci conoscono meglio e hanno imparato a prendere le contromisure, ma penso possa avere inciso anche la stanchezza e il fatto che, giocando ogni tre giorni, è difficile preparare una partita nel dettaglio.

La formazione di Fabio Grosso, ha davanti giocatori di qualità come Ciano e calciatori di corsa e messa nelle condizioni giuste può fare male.

Quello con me Di Mariano e Strefezza sicuramente è stato un tridente imprevedibile, poi, con gli infortuni di qualcuno, siamo stati un po’ limitati, ma adesso sono tornati tutti e ci saranno diverse opzioni anche a gara in corso.

Se rimpiango qualcosa in questo campionato? Forse il fatto che dopo la tripletta con il Parma mi sono infortunato e sul momento che mi sarei dovuto fermare, invece ho continuato e peggiorato la situazione”.

Intanto prosegue la preparazione in vista della sfida contro la compagine ciociara. Nella mattinata di ieri si è svolta una seduta mattutina presso l’Acaya Golf Resort nella quale non erano presenti alla seduta Helgason e Plizzari, che sono rientrati in giornata dai ritiri con le Nazionali. Gabriel ha svolto un lavoro personalizzato”. Oggi nuova seduta mattutina.