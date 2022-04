Strefezza: “Con il Pisa gara difficile. Giocheremo insieme ai nostri tifosi che saranno l’uomo in più

“Questa è una delle gare più importanti della mia carriera, ho disputato diverse stagioni, ma non mi sono mai trovato in questa situazione, per me la sfida di lunedì è importantissima. Il Pisa l’ho affrontato l’anno scorso con la Spal, all’andata abbiamo vinto 4-0, nel ritorno perso 3-0, sono forti e hanno una bella squadra, non conosco nessuno, ma ci sono calciatori del calibro di Torregrossa e Puscas che sono di categoria”, con queste parole l’esterno brasiliano Gabriel Strefezza, commenta la gara del 25 aprile che vedrà il Lecce impegnato contro il Pisa, in una partita che si annuncia come un vero e proprio crocevia per la stagione di entrambe le compagini.

“Contro la Reggina è stato un incontro difficile, loro sono tosti, duri e spesso cadono per terra, ci siamo preparati al meglio, ma non sempre va tutto per il meglio, si è cercato di fare bene, ma non è andata come volevamo, in caso di successo saremmo potuti stare meglio in classifica, non è avvenuto e adesso mettiamo tutto alle spalle.

Lunedì la partita si giocherà a viso aperto, perché sia noi che loro vogliamo vincere, ci stiamo preparando bene e con la spinta dei tifosi avremo un uomo in più. La presenza di tanti supporter sarà una spinta maggiore, giocheremo insieme a loro e sarà una bellissima occasione da sfruttare, sarà una sfida bellissima.

Non immaginavo queste mie prestazioni a inizio campionato, sta facendo bene, non mi voglio fermare e continuare a dare una mano alla squadra. Il mio rapporto con Coda? Ogni volta che gli passo la palla servendogli assist, gli dico di ricambiare e lui lo fa spesso.

I toscani hanno una grande fase difensiva, sono compatti e difendono con tanti uomini, dovremo giocare un po’ più aperti e cercare di allargarli per creare spazi in mezzo e per fare così bisognerà prepararsi

Non c’è un uomo in più per questo finale di torneo, sarà tutta la squadra l’uomo in più, tutti siamo stati titolari e adesso conta il gruppo, non il singolo, se siamo tutti in forma ci possiamo divertire.

Ci è mancato il gol sporco, ma bisogna cercare di farlo, soprattutto lunedì e se capiterà una palla sporca, dobbiamo assolutamente buttarla dentro”.

Le dichiarazioni di De Picciotto

Intanto, nella giornata di ieri, in un’intervista a Telerama, l’azionista di riferimento del sodalizio giallorosso, Renè de Picciotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni, per le quali un po’ si sta discutendo: “Se venissimo promossi entreranno sicuramente introiti, ma la società ha debiti e bisognerà risanarli, quindi, ci sarà poco spazio per gli investimenti”, ha affermato.

Parole, queste, più dirette, ma non dissimili da quelle del Presidente Sticchi Damiani, che ha sempre affermato: “L’unica occasione in cui la società ha chiuso in attivo è stata quella in cui abbiamo disputato la Serie A”.

L’imprenditore italo-svizzero, però, non ha mancato di lodare gli azionisti per gli enormi sacrifici compiuti nel corso del tempo: “Gli azionisti hanno compiuto sacrifici importanti, con i loro mezzi. Hanno agito in maniera oculata. Bisogna ammettere che non ci sono grandi fondi e a meno che non entri qualcuno nell’azionariato con importanti risorse, non si potrà dare vita a un progetto ambizioso”.