Contro il Cittadella Lecce in campo per confermare la Vetta, probabili formazioni. I risultati degli anticipi

Ancora poche ore e il Lecce sarà di scena ancora al Via del Mare pronto a ospitare il Cittadella, autentica bestia nera per i giallorossi che vorranno quindi sfatare questo tabù oltre che approfittare dei pareggi a reti bianche di ieri delle inseguitrici Cremonese e Pisa.

Dopo una deludente serie di “X”, i salentini sono finalmente tornati alla vittoria nettamente contro il Crotone, riconquistando temporaneamente la vetta. Altro match casalingo da sfruttare, visto che i ragazzi di Baroni sono l’unica formazione ancora imbattuta in casa (8 vittorie e 4 pareggi). Diversa invece la situazione per i veneti che, in questa fase della stagione, con una sola vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime sette partite, si sono allontanati dalla zona playoff, distante adesso 3 punti. Fuori casa, però, il Citta è imbattuto da ben otto turni (3 successi e 5 pareggi).

Il tecnico del Lecce dovrà fare a meno ancora di Faragò e Dermaku e dello squalificato Di Mariano, ma a centrocampo ritrova Gargiulo, ex della gara.

Si dovrebbe vedere, quindi, la formazione schierata con il classico 4-3-3 con Gabriel tra i pali, coppia di centrali formata da Lucioni e Tuia mentre sulle fasce spazio per Gendrey e Gallo. Sulla linea di centrocampo oltre al rientrante Gargiulo ci saranno Bjorkengren e Hjulmand mentre in attacco spazio al tridente composto da Strefezza, Coda e Listkowski.

A Mister Gorini mancano, invece, ben cinque elementi della formazione tipo: assenti i centrocampisti Branca e Danzi, oltre che i difensori Benedetti e Frare e la punta Okwonkwo. Scelte quindi obbligate per i veneti che potrebbero scendere in campo con Del Fabro e Perticone al centro della difesa davanti al portiere Kastrati mentre Cassandro e Donnarumma dovrebbero presidiare le corsie esterne. A centrocampo Vita, Pavan e Laribi, sulla trequarti Antonucci alle spalle della coppia d’attacco composta da Lores Varela e l’ex di turno Beretta.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Bjorkengren, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski. All. Baroni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Laribi; Antonucci; Lores Varela, Beretta. All. Gorini.

Arbitro: Camplone della sezione di Pescara.

I risultati degli anticipi

Sono state cinque le partite giocate ieri, oltre ai pareggi di Cremonese e Pisa, c’è da registare la vittoria sonante del Monza e il ritorno al successo della Spal. Questi i risultati: Cremonese-Vicenza 0-0; Pordenone-Monza 1-4; Pisa-Parma 0-0; Alessandria-Perugia 1-2 e Spal-Ternana 5-1.