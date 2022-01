Lecce, al via il girone di ritorno. Al ‘Via del Mare’ arriva la Cremonese, le probabili formazioni

Dopo la gara di Coppa Italia disputata a Roma giovedì scorso, il Lecce di Marco Baroni torna a giocare in campionato e lo farà al Via del Mare contro la Cremonese di mister Pecchia nel posticipo delle 18.30.

Big match in termini di classifica in quanto gli ospiti hanno un punto in più dei padroni di casa (ma anche una partita in più). D’altro canto, il Lecce, deve recuperare la sfida con il Vicenza, già rinviata due volte, che verrà giocata mercoledì sera, sempre sul terreno di gioco del Via del Mare.

Nonostante la sconfitta rimediata all’Olimpico contro i ragazzi di Mourinho, la compagine leccese ha dato buone impressioni e, in concomitanza con i risultati favorevoli maturati sui campi della serie B ieri, avrà la possibilità di guadagnare la terza posizione e, sfruttando il recupero coi vicentini, avvicinarsi sempre di più alla vetta.

L’allenatore toscano deve fare i conti con varie indisponibilità: Rodriguez (Ko nella rifinitura di Roma) e Bleve (infortunio muscolare), oltre a Tuia e i neo acquisti Simic e Asencio che non sono ancora pronti.

Tra i pali dunque confermato Gabriel, in difesa Baroni ha annunciato una staffetta tra Gendrey e Calabresi sulla fascia destra, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Majer, Hjulmand e Gargiulo. In attacco previsto il tridente composto da Strefezza, Di Mariano ed il rientrante Coda.

Tra le file dei lombardi, invece, al di là degli infortunati Strizzolo e Crescenzi, i dubbi principali riguardano il centrocampista che affiancherà Castagnetti davanti alla difesa (con Fagioli in vantaggio) e la scelta della prima punta, che potrebbe vedere Ciofani partire dal 1’.

La Cremonese dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 quindi: l’azzurrino Carnesecchi a difendere la porta, sulle fasce difensive Sernicola da un lato e l’ex Lecce Valeri dall’altra, come coppia centrale Bianchetti-Okoli. In mediana Castagnetti e Fagioli mentre, alle spalle dell’unica punta Ciofani, ci saranno Zanimacchia, Gaetano e Buonaiuto.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza. All. Baroni.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All: Pecchia.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova.