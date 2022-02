Baroni, “A dispetto dei risultati Crotone in forma. Noi squadra solida che non molla mai”. I convocati

Con grandissime probabilità Ragusa partirà dall’inizio e, con percentuali alte, anche per Simic, in vantaggio su Tuia, sarà la prima volta dal primo minuto. Per il resto mister Baroni ritrova Strefezza che ha scontato il turno di squalifica, sarà costretto a fare a meno di Gargiulo, appiedato dal Giudice Sportivo (per sostituire il centrocampista, è ballottaggio tra (Bjorkengren ed Helgason), infine, molto probabilmente verrà concesso un turno di riposo a Calabresi.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco del “Via del Mare”, nella sfida contro il Crotone, in crisi di risultati. Sarà questo il terzo impegno nel giro di sette giorni, che vedrà impegnati capitan Lucioni e compagni anche mercoledì sera, sempre tra le mura amiche.

“Tra Tuia e Simic dal primo minuto devo ancora valutare, ma certamente, giocheranno tutti e due nel corso della gara. Il nostro sistema di gioco in questo momento ci dà solidità e compattezza, il Lecce è primo con il miglior differenziale tra tiri fati e subiti e pali centrati e subiti e siamo avanti anche per quel che riguarda la differenza reti. Il modulo funziona, ci ha dato un’identità forte. Poi bisogna tener conto che abbiamo pareggiato con Como e Alessandria che ha battuto Benevento e Cremonese”, ha affermato mister Baroni nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Asencio ha svolto anche oggi differenziato, ma viene con noi in panchina, ha avuto problemi con il covid, poi aveva avuto prima un piccolo fastidio muscolare, abbiamo cercato di ricondizionarlo perché avesse maggiore resistenza per evitare di incorrere in ricadute.

Ragusa sta bene si è sempre allenato al meglio, ma deve ritrovare i meccanismi di gara è molto probabile che possa partire dal l’inizio, nel centrocampo abbiamo tre interni, Helgason, Bjorkengren e Majer e loro sono in corsa per sostituire Gargiulo.

Il Crotone all’inizio era dato come una squadra che doveva lottare per i primi posti, è andata in difficoltà e questa non riguarda calciatori, staff tecnico o società. Troviamo una compagine che a dispetto degli ultimi risultati sta bene, ma l’importante e che noi si scenda in campo con coraggio, fiducia e mentalità di squadra.

Abbiamo fatto nelle ultime sei gare tre vittorie e tre pareggi, ma bisogna vedere come questi ultimi siano arrivati, non cerco alibi e la critica mi stimola, ma con Como e Alessandria abbiamo avuto molte occasioni e non abbiamo segnato per episodi. La difficoltà di questo campionato sta nell’imprevedibilità delle gare che lasciano sempre il risultato aperto a ogni pronostico, ma il Lecce ha sempre ben giocato e oggettivamente i dati dicono questo.

Questi ultimi pareggi mi hanno dato l’impressione di una squadra solida che non molla mai”.

I convocati

Sono 23 i convocati dal tecnico toscano per la partita con i calabresi, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 25. Gallo 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjumand 90 Asencio 99. Rodriguez.