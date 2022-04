Baroni, “Domani il pubblico ci darà una mano. Sarà una sfida bella e complicata”. I convocati

All’appello mancano solo Gabriel e Simic, anche se come ha detto l’allenatore sono problemi in via di risoluzione, per il resto ci sono tutti i giallorossi, ma proprio tutti, a rispondere all’appello per la sfida che domani li vedrà in campo contro il Frosinone, compreso Faragò che ha recuperato dal lunghissimo infortunio che lo ha tolto dalle scene per alcuni mesi.

“La pausa per le nazionali ci ha permesso di recuperare quasi tutti i calciatori, eccetto Gabriel e Simic che hanno problemini, ma penso si tratti solo di una questione di giorni. La squadra ha fiducia, siamo qui, mancano sette gare, di cui quattro in casa, in un mese giocheremo ancora ogni tre giorni, non sono partite da ultima spiaggia, ma da affrontare volta per volta. Domani il nostro pubblico che ci darà una mano importante per cercare di centrare un risultato di spessore”, ha affermato mister Marco Baroninella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Ho qualche dubbio sulla formazione da schierare, perché la squadra ha lavorato bene e quando è così ci sono scelte da fare, domani avrò un’idea più precisa.

Ho giocatori bravi che valuterò di gara in gara e in virtù degli avversari, l’importante è averli recuperati, Tuia e Dermaku sono due grandi calciatori non solo dal punto di vista difensivo, ma anche della manovra e della personalità e quando ne possiamo disporre è una risorsa in più per tutti.

Il Frosinone è una squadra che ha molta dinamicità, fa un calcio qualitativo, attacca e ha un po’ le nostre caratteristiche e penso che sarà una sfida bella e complicata per entrambi. In questo periodo di stop, ci siamo allenati per recuperare alcuni principi cardine per il nostro gioco.

La squadra non mancherà di fare la prestazione che voglio e ne sono certo, giocheremo davanti al nostro pubblico che ci darà una mano, ripeto e la porterà a casa chi sbaglierà meno e avrà più veemenza mentale.

Majer e Gargioulo sono in corsa per giocare come tutti e ho detto ai ragazzi che quando si arriva a un rush finale come in questo caso non bisogna avere rimpianti ed esprimersi la massimo”.

I convocati

Intanto sono 24 i calciatori convocati dal tecnico toscano per la partita di domani. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 32. Dima 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjumand 44. Dermaku 90 Asencio 99. Rodriguez.