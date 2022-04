Serie B, si torna a giocare. Al “Via del Mare” c’è il Frosinone. Probabili formazioni

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, riprende il campionato cadetto con la 32esima giornata che propone subito, sul terreno di gioco del Via del Mare, il big match tra il Lecce di Baroni ed il Frosinone di Grosso.

La formazione salentina è reduce da troppi pareggi, ultimo lo 0-0 di Parma, che ne hanno rallentato la corsa e, di conseguenza, cercherà a tutti i costi di ottenere i 3 punti spinta dal numeroso e caloroso pubblico presente sugli spalti; dall’altra parte i ciociari, usciti vittoriosi contro il Benevento nell’ultima giornata, stanno ben figurando dopo il cambio in panchina e, nonostante manchi forse un po’ di continuità di risultati, sono attualmente al settimo posto, posizione che permetterebbe loro di giocarsi i play-off.

Per quanto riguarda i calciatori a disposizione, mister Baroni rivede tra i suoi convocati Faragò e Bleve mentre dovrà fare ancora a meno dell’estremo difensore Gabriel, non ancora recuperato e del difensore centrale Simic. A difendere la porta giallorossa, perciò, ci sarà nuovamente Plizzari, protetto dai centrali Lucioni e Dermaku e sulle fasce da Calabresi e Barreca. Sulla linea di centrocampo vedremo Hjulmand in regia con Gargiulo e Majer ai lati. In avanti spazio al tridente composto da Strefezza, Coda e Di Mariano.

Il tecnico dei canarini, invece, dovrà far i conti con diversi indisponibili: non saranno della partita Zampano, Garritano e Szyminski, oltre a Charpentier, il capocannoniere del Frosinone con 10 reti realizzate. Assenti dell’ultima ora anche Brighenti e Ravaglia, fermati dalla gastroeinterite. Grosso sarà costretto presumibilmente al cambio modulo, probabile quindi un 3-5-2 per ovviare alle assenze. In porta agirà Minelli. La difesa a tre vedrà come interpreti Barisic, Gatti e Cotali. Il centrocampo a cinque vedrà sulla destra Canotto e Zerbin sulla sinistra. Il terzetto centrale sarà composto da Lulic, Ricci e Boloca, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Ciano e Novakovich.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Plizzari; Calabresi; Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

FROSINONE (3-5-2): Minelli; Gatti, Barisic, Cotali; Canotto, Lulic, Ricci, Boloca, Zerbin; Ciano, Novakovich. All. Grosso

Arbitro: M. Guida della sezione di Torre Annunziata.