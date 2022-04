Domani il big match con il Pisa, le parole di Baroni alla vigilia. I convocati

“Mancano solo tre partite alla fine e sappiamo cosa fare. Domani c’è la prima e tutti i ragazzi mi hanno dimostrato che hanno il desiderio di giocare”, con queste parole, mister Marco Baroni, commenta, nella consueta conferenza stampa pre-gara, la sfida che vedrà impegnati i giallorossi contro il Pisa, senza, però, dimenticare che alla fine del torneo, oltre all’incontro di domani, mancheranno altri 180 minuti.

“Puscas ha giocato con me a Benevento conquistando la promozione e conosco anche Caracciolo, sono forti e si sono rafforzati con gli innesti di gennaio. Ma come ho detto più volte siamo gli unici artefici del nostro destino e non bisogna guardare agli altri.

Più c’è tensione, più significa che si sta facendo bene, non bisogna avere ansia, invece. Dobbiamo, però, essere felici di giocare queste gare.

Mi aspetto dai calciatori una prestazione importante, poi, il risultato dipenderà da ciò che si fa in campo e da come sapremo gestire le situazioni.

Bisognerà sfruttare l’opportunità di giocare questa sfida al ‘Via del Mare’ e quello che porta con sé questo fattore. La squadra conosce benissimo il calore dei tifosi e quanto questi ci sostengano. La gara di domani è importante, ma bisogna pensare anche alle altre.

Con la Reggina ho ripetuto più volte che non sarebbe stata una sfida facile e così è stato. Poi, abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard, non siamo riusciti a fare la partita e poi a riprenderla.

Nel Lecce ci sono tanti leader. Nel corso di questa stagione tutti hanno dato il loro contributo importante e questo è stato fondamentale”.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati dal tecnico toscano per la sfida di domani, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragó 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 90. Asencio 99. Rodriguez.