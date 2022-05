Lecce contro il Pordenone per coronare il sogno. Probabili formazioni

Ancora poche ore e in un Via del Mare sold out i giallorossi di mister Marco Baroni potrebbero festeggiare il ritorno nella massima serie battendo il già retrocesso e fanalino di coda Pordenone che nulla ha più da dire a questo campionato.

Capitan Lucioni e compagni sono reduci dalla cocente sconfitta rimediata a Vicenza e ricca di polemiche, i neroverdi invece dal pareggio in extremis conquistato con il Crotone.

All’andata il Lecce vinse di misura 1-0, stavolta il bottino dei giallorossi dovrebbe essere più abbondante per far scoppiare di passione i 28mila supporter che riempiranno lo stadio.

Tra le mura amiche il Lecce ha perso solo contro il Cittadella mentre il Pordenone ha alzato bandiera bianca in 15 delle 18 trasferte fin qui disputate.

Tra i convocati di mister Baroni figurano tutti, tranne gli infortunati Simic, Faragò e Listkowski.

Nell’undici undici titolare di dovrebbero vedere quindi Gabriel tra i pali, Gendrey e Gallo sulle fasce con Lucioni e Dermaku centrali. In regia Hjulmand mentre ai suoi lati Gargiulo e il ritorno di Majer. In attacco tridente composto da Coda, Strefezza e Di Mariano.

Per mister Tedino in tutti i reparti: non figurano infatti i difensori Anastasio, El Kaouakibi e Barison, i centrocampisti Pasa e Vokic e gli attaccanti Sylla, Di Serio e Iacoponi. Darà forfait anche capitan Stefani, che ha già annunciato il ritiro dal calcio giocato. I Ramarri dovrebbero presentarsi con Perisan in porta, la difesa a quattro sarà composta da Zammarini, Bassoli, Dalle Mura e Perri. Torrasi playmaker mentre le mezzali saranno Gavazzi e Lovisa. In avanti tridente formato da Calbiaghi, Butic e Mensah.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni

Pordenone (4-3-3): Perisan; Zammarini, Bassoli, Dalle Mura, Perri; Gavazzi, Torrasi, Lovisa; Mensah, Butic, Cambiaghi. All. Tedino

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì.