Lecce-Pordenone 1-0, i giallorossi tornano in Serie A. Il “Via del Mare” esplode di gioia

Termina 1-0 la gara tra Lecce e Pordenone. Majer segna, i giallorossi conquistano i tre punti, tornano in A e vincono il campionato.

Il pubblico delle grandi, grandissime occasioni, quasi 27mila cuori giallorossi presenti al “Via del Mare”, per fare uscire quell’urlo liberatorio rimasto strozzato in gola sabato pomeriggio.

Dopo la beffa subita sabato scorso contro il Vicenza, gara che subito dopo il triplice fischio finale ha lasciato adito a non poche polemiche, questa sera capitan Lucioni e compagni, sono stati impegnati nella sfida che li ha visti opposti al Pordenone, secondo match point per regalare ai tifosi presenti e a un intero territorio, un vero e proprio sogno.

“Gara da assaporare, sentire, desiderare e vincere insieme al nostro pubblico”, ha affermato mister Marco Baroni alla vigilia e i supporter questo appello lo hanno sottoscritto appieno, presentandosi numerosissimi allo stadio.

In occasione della partita contro i “rammarri” il tecnico dei salentini si è visto costretto a fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma, il centrocampista Blin, sostituito per l’occasione dal rientrante Majer, altra novità rispetto alla gara in Veneto, poi, il ritorno dall’inizio di Calabresi sulla corsia destra di difesa, per il resto l’undici iniziale è stato quello visto all’opera al “Menti”.

La formazione iniziale.

Il Lecce si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Calabresi, Lucioni, Dermaku e Gallo; Majer, Hjulmand e Gargiulo in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce, Gargiulo prende palla a centrocampo e passa a Coda che stoppa di petto e da trenta metri tenta di riprendere il portiere avversario che para. Al settimo. Al nono giallorossi vicinissimi al vantaggio. Uno/due Coda-Strefezza, l’esterno brasiliano si gira e tira, la palla supera Fasolino, ma va a infrangersi contro il palo. Alll’11mo nuova occasione per i salentini. Cross di Strefezza e colpo di testa in tuffo di Di Mariano che termina di centimetri a lato. Al 18mo box to box Di Mariano, l’esterno entra in area, ma tira alto. Al 21mo Fasolino si oppone alla botta da fuori di Majer e un minuto dopo il tiro di Strefezza dal limite va di poco sopra il montante. Al 26mo Coda spara alto. Al 30mo altra occasionissima per il Lecce. Coda serve Gallo che entra in area e crossa all’indirizzo dell’accorrente Majer che di petto, a porta vuota, spedisce alto. Al 33mo i giallorossi rischiano la beffa. Cambiaghi riceve palla, arriva sul fondo e con un tiro-cross impegna Gabriel. al 35mo, l’Hispanico, ben servito da Gendrey, manda alto da buonissima posizione. Al 45mo Il tiro a giro di Strefezza va di poco fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Majer fa esplodere il “Via del Mare”

Trascorrono solo 50 secondi che i giallorossi vanno in vantaggio. Di Mariano riceve palla e ccrossa con il contagiri per l’accorrente Majer che con un perfetto inserimento di testa trafigge l’estremo difensore dei “Ramarri”.

Al sesto Coda tira debolmente e Pasolino para facile. Al nono giallorossi vicinissimi al raddoppio. Cross di Gallo, sponda di testa di Lucioni e Coda, quasi a porta vuota di testa manda alto. Un minuto dopo è Di Mariano a spedire alle stelle da ottima posizione. All’11mo Strefezza calcia a lato da fuori. al 18mo Fasolino smanaccia in corner il tiro di Gendrey. Al 23mo ancora un’occasione per i giallorossi. Coda prova il pallonetto, ma la sfera va di pochissimo fuori. al 45mo Helgason di testa manda alto.

E’ bastato il gol di Majer ai giallorossi per battere il Pordenone, conquistare la Serie A e Vincere il Campionato di Serie B. Una partita indirizzata sin dall’inizio, con un Lecce arrembante, che ha creato occasioni su occasioni e mai rischiato di subire. Termina nel migliore dei modi una cavalcata stupenda, che riporta i salentini, dopo due anni di attesa nella Massima Serie.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni ©, 8 Gargiulo (37 st Bjorkengren), 9 Coda, 10 Di Mariano (45 st Rodriguez), 13 Tuia 17 Gendrey (21 st Calabresi), 25 Gallo, 27 Strefezza (45 St Ragusa) , 37 Majer (21 st Helgason) 42 Hjulmand. A disposizione: 1 Bleve, 22 Plizzari, 7 Ragusa, 13 Tuia, 14 Helgason, 23 Björkengren, 29 Blin, 30 Barreca, 33 Calabresi, 44 Dermaku, 90 Asencio, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Pordenone: 12 Fasolino, 3 Sabbione, 5 Lovisa, 23 Torrasi (33 st Perri), 24 Valietti (27 st Onisa), 26 Bassoli ©, 27 Vandellone (12 st Mensah), 28 Cambiaghi, 30 Della Mura (1 st Perri), 32 Butic (12 st Deli), 33 Zammarini. A disposizione: 1 Bindi, 22 Perisan, 7 Mensah, 10 Deli, 11 Pellegrini, 15 Onisa, 19 Secli, 21 Biondi, 72 Perri, 79 Gavazzi, 99 Andreoni. Allenatore: B. Tedino

Arbitro: Piccinini di Forlì; Assistenti: Nuzzi-Cipriani; IV Ufficiale: Cipriani; Var: Di Paolo; Avar: Di Monte

Marcatori: 1 st Majer (L)

Note: prima dell’inzio della gara è stato consegnato a Massimo Coda il primo trofeo Mvp della stagione 2021/2022 di Serie Bkt ammoniti 43 pt Majer (L) 7 st Strefezza (L) 31 st Calabresi (L) spettatori 26.904 incasso angoli 8-2 per il Lecce recupero 2 pt 3 st