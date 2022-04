Il gol di Helgason vale il primo posto, “Ho avuto la pelle d’oca a sentire urlare il mio nome dai tifosi”

“I giovani fanno parte del nostro progetto oggi avevamo in campo tre 2001, andiamo avanti, la squadra c’è ed è viva. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, gli avversari non hanno avuto grandi occasioni, quelle le abbiamo avute noi, poi, nella ripresa, abbiamo preso campo, ma adesso mettiamo alle spalle la vittoria e continuiamo a lavorare”, ha affermato un soddisfatto Marco Baroni al termine della partita vinta dai giallorossi contro la Spal che, complice la sconfitta della Cremonese con il Frosinone, ha permesso alla compagine salentina di tonare in vetta alla classifica.

“Una squadra in 50 giorni non può fare 14 partite, abbiamo avuto la sosta che ci ha fatto lavorare su alcuni dettagli, questo vale anche per gli altri, ma questo è il campionato e noi ci siamo. Domani (oggi ndr) ci alleneremo poi staccheremo due giorni e mercoledì si riprenda la.

Helgason è andato via con la nazionale e ha giocato due gare, il preparatore dell’Islanda ci ha fatto i complimenti per come fosse in forma. In questa compagine in un periodo ci sono stati tanti assenti, adesso siamo tutti e abbiamo maggiori scelte.

Adesso servono partite di spessore e compattezza, oggi abbiamo giocato dopo aver affrontato due formazioni importanti come Frosinone e Ternana e fatto bene.

Tuia ha avuto un crampo, non problemi muscolari, adesso abbiamo un po’ di tempo, domani chi ha giocato farà un defaticante e poi ci fermiamo un po’”.

Dopo l’allenatore dei salentini è toccato a Venturato, tecnico degli estensi, commentare la gara “Abbiamo giocato una prestazione importante, ma il risultato ha premiato in maniera esagerata il Lecce, forse secondo me meritavamo di vincere, si sono compiuti due errori gravi, mi dispiace per i ragazzi, mettiamo in campo buone partite, ma i risultati non ci premiano, cercheremo di fare nel nostro meglio nelle sfide che rimangono.

Ci sta subire la pressione del Lecce è una squadra forte con calciatori qualità, non siamo riusciti a uscire e costruire l’azione, ma sui 90 minuti abbiamo fatta una grande partita, sono convinto, ripeto, che il risultato premi oltremodo i giallorossi.

In questo girone di ritorno non si è fatto male, anche se abbiamo raccolto poco e non siamo stati in grado di dare qualcosa in più e migliorare la finalizzazione, dobbiamo fare meglio, ma abbiamo valore da esprimere sul campo”.

“Sono contento di aver segnato il primo gol con il Lecce, ma di più per la vittoria che è stata importante per il Campionato”, ha infine dichiarato il marcatore di giornata Helgason.

“È stato fantastico segnare oggi, mi è venuta la pelle d’oca a sentire i tifosi urlare il mio nome.

Questo primo gol lo dedico a me stesso, perché ci ho lavorato tanto.

Ho incontrato il presidente dopo la partita e mi ha detto, come ha fatto il mister, di continuare così.

Vivo giorno dopo giorno, con la Nazionale abbiamo vinto una gara e persa l’altra, ma oggi è arrivato il successo grazie a un mio gol.

Sull’azione della marcatura prepariamo lo schema in allenamento, mi inserisco quando Coda ha palla, oggi abbiamo fatto tutto in maniera giusta ed è arrivata la rete”.

I giallorossi inizieranno oggi la preparazione in vista della partita con la Reggina del giorno di Pasquetta, poi, due giorni di riposo e si ricomincerà mercoledì.