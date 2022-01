Lecce, domani si recupera la gara contro il Vicenza. Parla Baroni. I convocati

“Non sono preoccupato per quel che riguarda la condizione della squadra, il gruppo sta bene, ha lavorato molto, ma bisogna riportare la testa sulla prestazione, ma sono fiducioso, perché dopo aver lavorato così intensamente, sarebbe strano non riprendere con il ritmo giusto”, sono queste le parole di mister Marco Baroni alla vigilia della gara di recupero contro il Vicenza, che si sarebbe dovuta disputare 21 dicembre scorso ma che, a poco più di un’ora dal fischio di inizio, venne annullata a causa di alcune positività all’interno del gruppo squadra giallorosso. A quasi un mese dallo stop, però, ancora non c’è certezza che la partita verrà giocata, perché, questa volta, a fare i conti con i contagi, è la squadra veneta

“Siamo qui, abbiamo svolto un bell’allenamento oggi e domani mattina faremo ancora una rifinitura. Non dobbiamo farci influenzare dagli elementi esterni, tutta la Nazione vive una situazione particolare, ma bisogna ripresentarsi a questa gara nella migliore condizione prestativa.

Coda e Di Mariano stanno bene, adesso è si tratta solo di recuperare la condizione di gara, ma posso contare su tutti nella migliore forma.

Faragò lo conosco benissimo, abbiamo vissuto insieme una parentesi molto bella e lui sa che qui c’è un’opportunità importante, noi siamo stati contentissimi del suo arrivo e lui si è presentato benissimo, dobbiamo fare un inserimento graduale, ma abbiamo visto un calciatore pronto.

Non bisogna dimenticare La Spezia, perché lì, giocatori che hanno giocato di meno hanno dato un importante segnale a me e alla squadra. Quando i ragazzi passano lunghi periodi senza scendere in campo si può essere scoraggiati, ma la loro prestazione ha fornito un input importante. Si gioca sempre in 16 e adesso che le partite saranno molto ravvicinate, c’è necessità di contare sull’apporto di tutti”.

I convocati

Intanto sono 24 i convocati dal tecnico per la sfida di domani sera allo stadio “Via del Mare”, questo l’elenco con i numeri di maglia: 5. Lucioni 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 12. Borbei 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 31. Hasic 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.