È il giorno di Monza-Lecce, giallorossi in campo per riscattare la sconfitta con il Cittadella. Probabili formazioni

Il Monza di Stroppa ospita il Lecce di Baroni in uno scontro d’alta classifica che potrebbe voler dire molto in chiave promozione.

I brianzoli, infatti, con una vittoria potrebbero raggiungere un posto tra le prime due ed entrare nelle zone che valgono la A diretta. Dall’altra parte un Lecce ferito dalla sconfitta interna inaspettata contro il Cittadella che ha fatto perdere di vista i primi posti seppur di pochi punti.

I salentini, in particolare, non vivono un momento di forma così esaltante in quanto, nelle ultime cinque gare, hanno vinto solamente una volta (contro il Crotone). Il Monza, d’altro canto, si è imposto facilmente sul campo del Pordenone, però ha sempre faticato contro le dirette concorrenti.

Mister Stroppa dovrebbe optare per il 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali e Paletta, Pirola e l’ex di turno Donati a comporre la difesa. Come esterni agiranno Pedro Pereira e Carlos Augusto mentre Barberis, Colpani e Mazzitell in mezzo al campo. In avanti tandem formato da Valoti e Mancuso.

Baroni recupera tutti tranne Faragò e Dermaku alle prese con dei problemi fisici. Verrà confermato il classico 4-3-3 nel quale vedremo Gabriel in porta, Lucioni-Tuia come coppia di centrali mentre i terzini saranno Barreca da un lato e Calabresi dall’altro. Hjulmand in regia affiancato dalle mezzali Majer e Gargiulo. davanti composto da Strefezza, Coda e Ragusa.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Valoti, Mancuso. All. Stroppa.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Ragusa. All. Baroni.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma.