Giallorossi in campo al “Tardini” nella sfida contro il Parma, le probabili formazioni

Ancora poche ore e alle 14.00 suggestiva sfida allo stadio “Ennio Tardini” di Parma tra i ducali e i salentini.

Gli emiliani hanno fin qui deluso le aspettative e, nonostante l’ottimo calciomercato invernale e l’approdo di mister Iachini, sono fuori dalle prime posizioni in classifica. Tuttavia le speranze di approdare nella massima serie tramite i Play-off sono ancora vive grazie ai cinque risultati utili consecutivi , soprattutto, dopo l’ultima vittoria sul campo del Vicenza nel turno infrasettimanale.

Il Lecce, nonostante il secondo posto in classifica, sembra essere in fase calante, più che altro dal punto di vista fisico ma, spinti dal grande pubblico sia in casa che in trasferta, hanno voglia di tornare a vincere, dopo i 3 pareggi consecutivi ottenuti con Perugia, Brescia e Cosenza.

Nove indisponibili e cinque rientri per i parmigiani (Bernabé, Brunetta, Cobbaut, Juric, Vazquez). Niente da fare per Buffon che salterà la terza gara di fila.

La formazione di casa si presenterà dunque con il 3-4-1-2 con Turk tra i pali, a comporre la linea difensiva ci saranno Danilo, Balogh e Del Prato mentre sulla linea di centrocampo vedremo Camara, Coulibaly, Sohm e Man. In avanti Vazquez trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Tutino e Simy.

Tra le fila degli ospiti invece assenti dai convocati Gabriel, Bleve, Borbei, Dermaku, Simic e Faragò. Mister Baroni farà quindi affidamento nuovamente a Plizzari in porta, in difesa composta da capitan Lucioni in coppia con Tuia mentre come terzini agiranno Calabresi da un lato e Barreca dall’altro. A centrocampo certo di un posto Hjulmand in regia affiancato dalle mezzali Gargiulo e Majer. In attacco confermato il tridente composto da Strefezza, Coda e Listkowski.

Probabili formazioni

PARMA (3-4-1-2): Turk; Balogh, Danilo, Del Prato; Coulibaly, Camara, Sohm, Man; Vazquez, Tutino, Simy.

All. Iachini

LECCE (4-3-3): Plizzari; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Hjulmand, Majer, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski. All. Baroni

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini.