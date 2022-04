Baroni, “Ci aspetta una Reggina al 100% che non farà sconti. Chi si aspetta regali dall’avversario ha mentalità da perdente”

Uno fra Tuia e Dermaku a fare coppia al centro della difesa con il capitano e il sostituto di Blin squalificato in mediana, per il resto la formazione dovrebbe essere quella ammirata nelle ultime gare. Sono questi gli unici due dubbi di mister Marco Baroni a due giorni esatti dalla sfida di Pasquetta che vedrà i giallorossi impegnati sul campo della Reggina, in una sfida che si prospetta importantissima per gli obiettivi finali della compagine salentina, che sarà spinta per l’occasione dal tifo di 600 tifosi al seguito della squadra.

“Blin è squalificato, si è prestato nel ruolo di interno e ha fatto bene, la sua sostituzione per squalifica non rappresenta un problema. Come ho sempre detto bisogna pensare una gara alla volta, perché il campionato è difficile e i risultati non sono scontati, così come si è visto nella sfida Cosenza-Benevento”, ha affermato il tecnico toscano nella consueta conferenza stampa che anticipa la gara.

“Questa è stata una settimana in cui abbiamo staccato due giorni, l’intero organico è a disposizione e in questo momento contare su tutti i giocatori è molto importante.

Conosco il calore dei supporter e a noi fa sempre piacere averli al nostro fianco, questa è una squadra che si batte per i tifosi, il Salento e per tutti.

Ho ottimi ricordi della mia esperienza in Calabria, abbiamo fatto bene e siamo arrivati a ridosso dei Playoff ed è merito di tutti della società, dei tifosi e dell’intero ambiente, non mi aspetto nulla dagli altri, avere un avversario che gioca al 100% e una forma di rispetto, chi spera nei regali ha una mentalità da perdente, noi dovremo fare la nostra gara senza contare sui risultati degli altri.

Di Mariano è mancato, perché abbiamo costruito la squadra sugli esterni, lui è un calciatore le cui caratteristiche non abbiamo negli altri e il fatto che dopo lo stop sia rientrato bene fisicamente e mentalmente per noi è importante, ma in questo momento tutti contano, anche chi entra infatti, ha voglia di giocare e mi mette in difficoltà e questo è un valore aggiunto.

Non mi aspetto un ambiente ostile nei miei confronti a Reggio Calabria. Ho sentito il Presidente della Reggina anche a Natale, sono convinto che varrà fuori un bel match, molto difficile, certo, ma perché così sono tutte le partite, non per altro. Con l’arrivo di Stellone la squadra ha fatto una serie di risultati pregevoli e l’avversario è assolutamente importante”.