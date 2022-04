Baroni, “Mancata cattiveria e determinazione. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima gara”

“Abbiamo fatto 64 ingressi in area, ma tirando poco in porta, non c’è stata cattiveria e determinazione negli ultimi metri, è chiaro che sono partite in cui cresce molto la tensione, ma questo ci deve servire da lezione, mettiamo alle spalle il risultato e pensiamo subito alla prossima gara”, è un mister Marco Baroni un po’ amareggiato quello che si presenta nella sala stampa dello stadio “Granillo” al termine della brutta sconfitta del Lecce con la Reggina. Una partita in cui i giallorossi sono scesi male in campo e non hanno creato alcuna occasione per segnare.

“Lo dico sin dall’inizio, questo è un torneo in cui bisogna aspettare la fine, al centesimo minuto dell’ultima gara si saprà chi verrà promosso, è un campionato complicato e chi avrà più forza mentale, più lucidità e maggiore capacità di gestire la pressione arriverà in fondo.

Mi aspettavo che la Reggina si schierasse con quel modulo, noi siamo stati un po’ contratti sin dall’inizio e non determinati nel chiudere l’azione, poi, sicuramente, non era una partita in cui si poteva giocare bene perché ci sono state molte interruzioni e la gara è durata pochissimo, però saremmo dovuti essere un po’ più lucidi.

Per quel che riguarda l’episodio di non aver restituito palla, non parliamo di questo. Siamo la squadra più corretta del campionato, quella che gioca di più al calcio, parliamo di altro.

Per quel che riguarda il mio addio alla Reggina, guardate la mia carriera, mi sono sempre comportato in maniera più che professionale, in tutto. Questo lo sanno la società, il direttore generale che c’era allora e Massimo Taibi.

Mi aspettavo una Reggina così cattiva, l’ho sempre detto, ha fatto la sua partita, anche un po’ favorita dalla prestazione non di spessore che noi solitamente sappiamo fare”.

La ripresa degli allenamenti in vista della sfida di lunedì 25 aprile è fissata per il pomeriggio di domani presso l’Acaya Golf Resort.