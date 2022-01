Ancora un rinvio per Lecce-Vicenza. La Lega accoglie la richiesta dei biancorossi

Sembra di essere di fronte a una di quelle telenovela infinite, perché, a distanza di circa un mese, Lecce-Vicenza, recupero della 18ma giornata del Campionato di Serie B, anche domani non si disputerà e chissà quando le due squadre scenderanno in campo per giocare, visto il già fittissimo calendario.

Ma se nel primo caso era stato il Lecce a trovarsi in emergenza da Covid-19, con tre elementi del gruppo squadra contagiati, adesso sono gli uomini di Cristian Brocchi a dover fare i conti con il virus. È stata, infatti la stessa società biancorossa a chiedere e ottenere il rinvio.

A dare comunicazione, contestualmente, la Lega di Serie B e l’U.S. Lecce, che con una nota ufficiale, hanno reso nota la decisione del Presidente Mauro Balata.

Il comunicato

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B – si legge nel comunicato, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società L.R. Vicenza; preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda ULSS n. 8 Berica; d’intesa con i Consiglieri ex art. 7.1.c) dello Statuto LNPB, in ottemperanza alla deliberazione unanimente assunta nella seduta consiliare del 20 dicembre 2021 e assembleare del 23 dicembre 2021; a parziale modifica del C.U. LNPB n. 99 del 28 dicembre 2021; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB, ha disposto il rinvio della gara Lecce – L.R. Vicenza, recupero della 18ª giornata di andata, a data da destinarsi”.